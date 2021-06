Löw hard aangepakt na echec op Wembley: ‘Hij is te lang aangebleven’

Woensdag, 30 juni 2021 om 08:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:16

Grote zorgen in Duitsland na de pijnlijke 2-0 nederlaag tegen Engeland in de achtste finale van het EK. In de media wordt daags na de uitschakeling stilgestaan bij het einde van het bondscoachschap van Joachim Löw. Veel kranten vragen zich af hoe het nu verder moet met de nationale ploeg, nu er na vijftien jaar een nieuw tijdperk aanbreekt met de komst van Hansi Flick.

Volgens Der Spiegel was Löw nooit heel erg populair in zijn jaren als bondscoach. Na het gewonnen WK van 2014 werd dat ook steeds minder. Het WK van 2018 werd een groot drama, terwijl ook de Nations League-campagne en het EK een teleurstellend einde kenden. "Betekent dit ook het einde van zijn trainerscarrière?", vraagt de Duitse krant zich af. Ondertussen vraagt men zich af of de succestijden snel weer terugkeren, nu Löw vertrekt. "De problemen blijven. Het tijdperk van Löw eindigt zonder roem en daar is hij zelf ook zeker schuldig aan. Hoe moeilijk zal het worden voor Flick?"

"Wat nu?", kopt Die Welt een dag na het echec van Duitsland op Wembley. "Er gaat een hoop veranderen in het nationale elftal en dat is ook broodnodig. Na twee voortijdige uitschakelingen (op het WK en EK, red.) is het duidelijk geworden dat Duitsland op de tweede rij bivakkeert en niet meer hoort bij de absolute top in de wereld." Volgens Die Zeit is het bondscoachschap van Löw te verdelen in twee periodes: de jaren tot en met de wereldtitel in 2014 en de periode daarna. "Hij is te lang aangebleven, waardoor de donkere tijden zijn teruggekeerd. Een middenveld dat de verdediging niet ondersteunt, een kwetsbare defensie en totaal geen plan in aanvallend opzicht. De tekortkomingen van Löw nemen wraak in zijn allerlaatste duel als bondscoach."

Volgens Die Zeit heeft de Duitse oefenmeester een grote fout gemaakt door Thomas Müller en Mats Hummels terug te halen bij de nationale ploeg. "Dat plan is volledig mislukt. Met name Müller voegde deze keer niets toe, terwijl Hummels er bij sommige tegendoelpunten niet goed uitzag. Harry Kane bijvoorbeeld had alle tijd om de 2-0 binnen te koppen dinsdagavond. Löw leek geen vertrouwen meer te hebben in zijn werkwijze en hij is met het terughalen van deze spelers gezwicht voor de publieke opinie. Een beetje zoals Erich Ribbeck, die in 2000 zo wanhopig was dat hij Lothar Matthäus terughaalde voor het EK. Hierdoor werd de hiërarchie van het elftal definitief kapotgemaakt", brengt de krant in herinnering.

BILD schenkt aandacht aan een foto na afloop van de nederlaag tegen Engeland. Op deze foto is te zien hoe Löw alleen en in gedachten verzonken vooraan in de spelersbus zit. "Hij is duidelijk terneergeslagen. Hij staart minutenlang voor zich uit, buigt zijn hoofd en eet een broodje. Löw had een heel andere voorstelling gemaakt van de trip naar Wembley. Het is zijn laatste trip geworden in zijn vijftien jaar als bondscoach." De vertrekkende coach is zeer teleurgesteld over de voortijdige aftocht van Duitsland op het EK na de zeperd op Wembley.

"De teleurstelling is ontzettend groot, bij iedereen", zo liet Löw na afloop optekenen in de Duitse media. "We hebben de afgelopen weken een hoop geïnvesteerd in de ploeg. Er is goed gewerkt en de sfeer was ook goed. Helaas wisten we dat niet over te brengen op het veld. Ik was na afloop dan ook zeer teleurgesteld toen ik terugkeerde in de kleedkamer. Het geluk was helaas niet aan onze zijde. De teleurstelling is bijzonder groot en meer kan ik er op dit moment niet over zeggen. Dit zal ik nog wel even voelen, zoiets gaat niet zomaar weg."