Orkun Kökçü hekelt leugens in media: ‘Niet te geloven en heel verdrietig’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 19:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:45

Orkun Kökçü zet dinsdag een en ander recht in twee berichten op Twitter. De middenvelder van Feyenoord, die al een poos in verband wordt gebracht met een vertrek bij Feyenoord, hekelt de in zijn ogen onjuiste berichtgeving van verschillende media. Het lijkt erop dat Kökçu zijn pijlen richt op de media in Turkije, al komt de international van Turkije niet met specifieke voorbeelden op de proppen.

"Sommige media verspreiden leugens over mij", zo schrijft de verontwaardigde Kökçü in het Turks op zijn Twitter-account. "Om een voorbeeld te noemen: de naam van mijn vader is Halis Kökcü, maar ze schrijven over mijn oom Ercüment Eryalçin als 'zijn vader heeft een verklaring afgelegd'. Het is niet te geloven en heel verdrietig." Ook de aanhoudende transfergeruchten zijn de Feyenoord-middenvelder een doorn in het oog. "Ik word bij verschillende clubs in Turkije genoemd, maar mijn management en ik weten van niets. Ik kom met dit bericht omdat ik respect heb voor mijn fans."

Adimi Türkiye’de farkli kulüpler ile aniyorlar ama benim ve ekibimin hiçbir seyden haberi yok. Kamuoyuna saygiyla duyururum. (2/2) — Orkun Kökcü (@Orkun_Kokcu) June 29, 2021

Nizaar Kinsella van Goal bevestigde vorige week aan Voetbalzone dat Rui Costa, sportief directeur van Benfica, Kökcü hoogstpersoonlijk heeft bekeken. Hij heeft zelfs al groen gelicht gegeven voor de komst van de middenvelder naar Portugal. Benfica wil snel handelen, nu de belangstelling voor Kökçü na de vroegtijdige uitschakeling van Turkije op het EK concreet op gang begint te komen.

De vader van Kökcü, die mede de belangen van zijn zoon behartigt, sprak nog niet zolang geleden al met onder meer met het AS Roma, Lazio en AC Milan. Ook het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz zou in de markt zijn voor de Feyenoorder. Kökcü werd begin mei door Fanatik genoemd als mogelijke aanwinst van Fenerbahçe, daar technisch directeur Emre Belözoglu zich met name richt op het aantrekken van jonge spelers. De middenvelder ligt nog vier seizoenen vast in De Kuip.

