Rui Costa geeft goedkeuring voor komst van Orkun Kökçü

Woensdag, 23 juni 2021 om 16:56

Benfica heeft zich gemengd in de strijd om Orkun Kökçü, zo bevestigt Nizaar Kinsella van Goal aan Voetbalzone. Rui Costa, sportief directeur bij de Portugese topclub, heeft de twintigjarige middenvelder hoogstpersoonlijk bekeken en de oud-international van Portugal is gecharmeerd geraakt, waardoor hij zijn goedkeuring heeft gegeven voor de komst van Kökçü. Benfica wil snel handelen, nu de belangstelling voor Kökçü na de uitschakeling van Turkije op het EK concreet op gang begint te komen.

Kökçü maakte deel uit van de selectie van Turkije voor het EK, dat weinig glansrijk verliep voor de Turken. Turkije eindigde met nul punten als laatste in Groep A, na nederlagen tegen Italië (0-3), Wales (0-2) en Zwitserland (3-1). In het laatste duel van de groepsfase kwam Kökçü tien minuten voor het einde in het veld, waar hij geen bijdrage meer kon leveren aan het treffen met Zwitserland. Nu Turkije klaar is op het EK, zal het spel rond Kökçü beginnen en Benfica is van plan om snel door te pakken.

Benfica denkt deze zomer afscheid te nemen van Andreas Samaris, Gabriel en Chiquinho, wiens naam werd gelinkt aan Ajax. Om die reden wil de Portugese grootmacht zijn middenveld versterken en daarbij heeft men het oog laten vallen op Kökçü. Rui Costa, voormalig middenvelder van Benfica, Fiorentina en AC Milan, heeft de Feyenoorder persoonlijk bekeken en vervolgens zijn goedkeuring gegeven om zijn komst naar Lissabon door te zetten. Er zijn echter meer kapers op de kust.

De entourage van Kökçü sprak eerder met AS Roma en AC Milan. Chelsea werd eveneens als gegadigde genoemd, maar the Blues zijn op dit moment niet geïnteresseerd. Benfica lijkt echter momenteel de beste papieren te hebben. O Glorioso eindigde het afgelopen seizoen in de Primeira Liga als derde achter Sporting Portugal en FC Porto en moet zich daardoor via de voorrondes zien te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

Kökçü, zevenvoudig international voor Turkije, speelt sinds 2014 bij Feyenoord, dat hem destijds weghaalde uit de jeugdopleiding van FC Groningen. Voorlopig kwam de jonge middenvelder tot 78 officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 13 assists. Het contract van Kökçü in Rotterdam-Zuid loopt voorlopig nog door tot medio 2025.