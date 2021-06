‘Liverpool wil tik uitdelen aan City en Chelsea en denkt aan Mbappé’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 17:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:39

In een poging het gat met de concurrentie te dichten hoopt Liverpool Kylian Mbappé deze zomer naar de Premier League te halen, weet Tuttosport zaterdag te melden. De aanvaller van Paris Saint-Germain loopt volgend jaar zomer uit zijn contract en heeft nog geen besluit genomen over een eventuele toekomst bij de Franse grootmacht. Jürgen Klopp hoopt te profiteren van de afwachtende houding van de sterspeler en acht de tijd rijp hem te overtuigen van een overgang naar Liverpool.

Het is niet voor het eerst dat de naam van Mbappé wordt gelinkt aan Liverpool. Ruim een jaar geleden gebeurde hetzelfde en maakte Le10Sport melding van de interesse vanuit Engeland. Mbappé werd gezien als ideale opvolger van de eventueel vertrekkende Sadio Mané, maar tot een transfer kwam het nooit voor de Senegalese aanvaller. Franse media meldden dat Klopp destijds zelfs persoonlijk contact zou hebben gezocht met de vader van Mbappé om hem te overtuigen van een transfer. Het is niet bekend of dat momenteel wederom aan de orde is.

De huidige interesse valt samen met de intenties van concurrenten als Chelsea en Manchester City, die zich serieus lijken te willen versterken deze zomer. Laatstgenoemde club ligt op koers om zich te versterken met Harry Kane en Jack Grealish, waarop Klopp er bij de clubleiding van Liverpool op zou hebben aangedrongen om eveneens een tik uit te delen. Liverpool had afgelopen seizoen alle mogelijke moeite in de Premier League en mocht uiteindelijk van geluk spreken met een derde plek als eindnotering, daar deelname aan de Champions League er lange tijd niet in zat.

Mbappé zegt tijd te willen om een keuze te maken over zijn toekomst op clubniveau. De aanvaller wordt door verschillende buitenlandse media al enige tijd hevig gelinkt aan Real Madrid, dat echter nog geen officieel bod heeft neergelegd bij PSG. Mbappé lijkt er mede door de aanhoudende interesse weinig voor te voelen om zijn tot 2022 lopende contract in Parijs te verlengen. De sterspeler van de grootmacht werd buiten de Olympische selectie van Frankrijk gehouden, maar heeft volgens Le Parisien wél interesse in de Olympische Spelen van 2024, dat over drie jaar plaatsvindt in Parijs.