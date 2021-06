‘De Roon zou ook zeker zijn opgeroepen voor het nationale elftal van Italië’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 09:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:05

Marten de Roon is naar alle waarschijnlijkheid een van de elf spelers die zondag aan het startsignaal verschijnt in de achtste finale van Nederland tegen Tsjechië op het EK. In de derde groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië kreeg Ryan Gravenberch de voorkeur, maar mede om een eventuele schorsing van De Roon in de achtste finales te voorkomen. Voor bondscoach Frank de Boer is de middenvelder van Atalanta een zekerheid, ook al is hij in voetbalminnend Nederland minder geliefd.

In Italië, en dan met name Bergamo, loopt men juist met De Roon weg. “De Roon is geen typische Nederlandse voetballer en heeft eigenlijk meer kenmerken van een Italiaanse voetballer. Hij is een van de beste verdedigende middenvelders in de Serie A. In het spel van Atalanta is hij essentieel. Zonder hem zouden ze niet zó goed zijn”, vertelt journalist Carlo Canavesi van Bergamo TV aan NUsport.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Als De Roon een Italiaan was geweest, dan was hij zeker opgeroepen voor het nationale elftal, maar het was wel moeilijk voor hem geweest om een basisplek te veroveren”, denkt Canavesi, die erop wijst dat bondscoach Roberto Mancini vooral voor kleine en technische middenvelders kiest. “Technisch zijn Marco Verratti, Manuel Locatelli, Domenico Berardi en Nicolò Barella stuk voor stuk beter."

“De Roon heeft bij Atalanta enorm aan zijn passing en techniek gewerkt”, besluit Canavesi. “En daardoor is hij door de jaren heen steeds minder fouten gaan maken. De technische staf heeft individueel veel met hem gewerkt. Bij Atalanta wordt er veel naar techniek gekeken en dat heeft het spel van De Roon verbeterd.”

Jan Everse was bij Sparta Rotterdam de eerste trainer van De Roon in het betaalde voetbal en had nooit gedacht dat zijn pupil het Nederlands elftal zou halen. De teller staat inmiddels op 25 A-interlands. "Hij had moeite om aan te haken.” De enorme drive van De Roon gaf echter de doorslag. “Hij is zo’n speler die bij elke club weer naar een hoger niveau is gegroeid. Dat komt voor negentig procent doordat hij zijn beperkingen kent. Maar ook omdat hij leergierig is en goed met kritiek omgaat.”