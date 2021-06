Blind: ‘Wil er niet te lang op doorgaan, het moet niet wéér een item worden’

Vrijdag, 25 juni 2021 om 16:22 • Rian Rosendaal

Daley Blind heeft in de afgelopen twee weken heel veel reacties gehad op zijn emotionele interview na afloop van het openingsduel met Oekraïne (3-2) op het EK. De verdediger van het Nederlands elftal, die hard werd geraakt door het onwel worden van voormalig ploeggenoot Christian Eriksen, hoopt dat mensen kracht putten uit zijn woorden. Blind overwoog om helemaal niet te spelen tegen Oekraïne, al gebeurde dat uiteindelijk wél. Er waren tranen bij hem toen bondscoach Frank de Boer hem voortijdig naar de kant haalde.

"Ik heb vandaag voor mezelf een mentale horde moeten overwinnen om te spelen. Daar had ik moeite mee, gisteravond en vandaag. Ik ben trots dat ik het gedaan heb. Uiteindelijk komt de emotie eruit", zei Blind op 13 juni bij de NOS. Het overslaan van de openingswedstrijd was een serieuze optie voor hem. "Die gedachtes spoken door je hoofd. Het moment van gisteren heeft op mij veel impact gehad en heeft me veel doen beseffen. Dat maakt het moment vandaag alleen maar moeilijker om het veld op te stappen. Ik heb er niet lekker van geslapen, moet ik eerlijk zeggen. Het was een grote mentale horde om dit toch te doen."

"Heel veel reacties, heel veel steunbetuigingen", opent Blind vrijdag in gesprek met de NOS. "Heel veel mensen die zich ook zo voelen en er hopelijk wat kracht uit kunnen putten. En die dat ook aangeven. Heel veel media ook en wat ik zeg, er is heel veel op gereageerd, ja. Aan de ene kant had ik niet verwacht dat het zóveel los zou maken, uiteindelijk neemt je gevoel of emotie de overhand en dan spreek je je uit. Het zijn mooie reacties die ik heb gekregen", aldus Blind, die wel ergens een streep onder het hele defibrillator-verhaal wil trekken.

"Ik wil er ook niet te lang op doorgaan, het moet niet wéér een item worden", zo benadrukt Blind. "Zoiets mentaals gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. Het is iets waar je als je een wedstrijd speelt eigenlijk continue mee wordt geconfronteerd. Mijn vader gaf ook aan dat het een tijd heeft geduurd voordat ik er écht niet meer aan dacht. Wat ik zeg, het gaat niet over één nacht ijs en het heeft weer tijd nodig, maar ik voel mij mentaal erg sterk. Ik ken mijn lichaam en weet dat ik er klaar voor ben."

Blind krijgt vervolgens de vraag of hij opkijkt van de snelle revalidatie van zijn enkelblessure, opgelopen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-7 winst) in maart. "Ik ben er niet verbaasd over, maar het is wel iets waar je achteraf op hoopt. Ik weet hoeveel werk ik erin heb gestopt, ook op conditioneel gebied, om zo min mogelijk achteruit te gaan. Het kwam voor mij niet als een heel grote verrassing, maar het moet natuurlijk op het veld nog wel gebeuren. Ik was ontzettend blij dat het zo gelopen is. Ik voel mij lichamelijk honderd procent." Blind werd tegen Oekraïne en Oostenrijk nog gewisseld door de Boer. Tegen Noord-Macedonië echter mocht hij de negentig minuten volmaken.