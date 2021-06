Daley Blind verklaart tranen: ‘Ik overwoog om vanavond niet te spelen’

Zondag, 13 juni 2021 om 23:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:58

Daley Blind werd zaterdagavond aangegrepen door de hartstilstand van Christian Eriksen. De verdediger van het Nederlands elftal, die bij Ajax samenspeelde met Eriksen, overwoog om zondagavond niet in actie te komen tegen Oekraïne. Blind kreeg tijdens zijn carrière zelf te maken met een hartspierontsteking en speelt met een inwendige defibrillator. Uiteindelijk besloot hij wel te spelen, maar bij zijn wissel in de tweede helft werd hij overmand door emoties.

"Gisteravond heeft heel veel impact gehad op mij persoonlijk", beaamt Blind na afloop van de 3-2 overwinning in gesprek met de NOS. "Buiten dat ik Chris goed ken als vriend, en de situatie voor hem verschrikkelijk is, heb ik zelf ook een en ander in die hoek meegemaakt. Ik heb vandaag voor mezelf een mentale horde moeten overwinnen om te spelen. Daar had ik moeite mee, gisteravond en vandaag. Ik ben trots dat ik het gedaan heb. Uiteindelijk komt de emotie eruit."

Blind heeft er 'zeker over nagedacht' om de wedstrijd over te slaan. "Die gedachtes spoken door je hoofd. Het moment van gisteren heeft op mij veel impact gehad en heeft me veel doen beseffen. Dat maakt het moment vandaag alleen maar moeilijker om het veld op te stappen. Ik heb er niet lekker van geslapen, moet ik eerlijk zeggen. Het was een grote mentale horde om dit toch te doen." De verdediger keek live naar de wedstrijd tussen Denemarken en Finland, vertelt hij. Na het incident stuurde hij een berichtje naar Eriksen, maar hij heeft zijn oude ploeggenoot nog niet gesproken.

"We zaten met een aantal jongens live te kijken, ook met jongens die Abdelhak Nouri hebben meegemaakt en teamgenoot zijn van Christian. Dat heeft zoveel impact. Het zijn voor mij herkenbare dingen en dat maakt het zo heftig voor mij, mijn familie, mijn ouders en mijn vrouw. Ik wil nogmaals benadrukken dat media en artsen van buitenaf hem met rust moeten laten en niet moeten gaan speculeren over eventuele oorzaken of het vervolg van zijn carrière. Laat het alsjeblieft met rust en geef hem de tijd en ruimte om te herstellen", aldus Blind.

Blind geeft tot slot aan dat hij zelf de knoop doorhakte om te spelen. "Omdat ik veilig ben volgens de artsen." Bondscoach Frank de Boer steunt zijn pupil. “Ik weet zeker dat hij het moeilijk heeft gehad met wat gisteravond is gebeurd. Anderzijds weet ik ook dat hij hier naartoe heeft geleefd. Hij heeft alles op alles gezet om hier vanavond te kunnen spelen. Die mix van gevoelens kwam bij hem naar boven. En ik denk dat dat heel normaal is.”