El Ghazi komt terug op het appje van De Boer: ‘Topsport is hard'

Vrijdag, 25 juni 2021 om 07:12 • Yanick Vos • Laatste update: 07:35

Anwar El Ghazi heeft donderdagavond bij het televisieprogramma Humberto voor het eerst gereageerd op het moment dat hij van bondscoach Frank de Boer via een appje te horen kreeg dat hij niet bij de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal zat. El Ghazi was een van de afvallers en vernam middels een berichtje van De Boer tijdens een opname van een programma van Frank Evenblij dat hij niet naar het EK zou gaan. Direct na het slechte nieuws belde de aanvaller van Aston Villa met zijn moeder. “Ik zei: ‘Ma, je hoeft niet meer bezorgd te zijn.’”

El Ghazi bleef rustig toen hij het slechte nieuws voorlas tegenover Evenblij. “Ben je altijd zo cool?”, vroeg presentator Humberto Tan donderdagavond aan de Oranje-international. “Ja klopt. Ik ben altijd rustig. Ik was met die opnames bezig en Frank (Evenblij, red.) zei nog tegen mij dat het elk moment kon gebeuren”, aldus El Ghazi. “Ik had mijn telefoon bij de hand en had die expres in mijn zak gelaten. Ik had mijn geluid uitstaan, dus ik had geen idee of ik een bericht had. Ik keek en echt letterlijk vijf minuten eerder kreeg ik een bericht van Frank de Boer. Ik had het ook niet verwacht, maar het was echt gebeurd.”

De ex-Ajacied liet weten teleurgesteld te zijn door het nieuws van De Boer. “Kijk, ik reageer gewoon cool. Maar topsport is hard, weet je. Je moet gewoon omgaan met tegenslagen, die horen er gewoon bij. Maar natuurlijk heb ik gebaald”, bevestigde El Ghazi. “De teleurstelling komt later. Als je de supermarkt inloopt en je ziet die mooie oranje dingen of je ziet de spelers staan, dan denk je bij jezelf: ik had daar ook kunnen staan. De teleurstelling heerst wel, maar ik ben er nu wel overheen.”

Het fragment met El Ghazi en Evenblij werd donderdagavond getoond in de studio. “Toen je het net voor het eerst terugzag, toen zag ik iets met jouw ogen gebeuren. Volgens mij voelde je toen even de pijn”, merkte tafelgast Chazia Mourali op. “Ja tuurlijk, sowieso. Als ik het terugkijk, kan ik er nu wel lacherig naar kijken. Maar op dat moment schrok ik er wel van. Klopt, zeker.” El Ghazi zegt dat hij de wedstrijden van Oranje ‘met plezier’ kijkt. “Het zijn mijn collega’s. Ik heb veel met die jongens gespeeld. Ik gun het ze van harte.”

Na een sterk seizoen in de Premier League bij Aston Villa stond El Ghazi na een afwezigheid van zes jaar voor een terugkeer in Oranje. “Natuurlijk, de teleurstelling heerst. Maar ik zie het ook als iets positiefs. Ik moet gewoon zo door blijven gaan”, aldus de 26-jarige buitenspeler. “Dit is wel een teken dat ik er dicht tegenaan zit. Dit geeft me een boost en ik ga er keihard voor werken. Ik heb veel positieve reacties gehad van mensen op straat en mijn familie, dat ik er na zes jaar weer dichtbij sta.”

Nadat El Ghazi het slechte nieuws ontving, belde hij direct met zijn moeder. “Ik zei: ‘Ma, je hoeft niet meer bezorgd te zijn. Want zij had echt veel meer zenuwen dan ik. Ik zei: ‘Ma, ik zit er niet bij. Geen stress meer en we gaan erover praten. Doe maar gewoon rustig aan.’ Je weet hoe moeders zijn. Vooral mijn moeder, die heeft altijd goed voor me gezorgd. Ik ben nu naar het buitenland en ze is nog altijd bezorgd om de kleinste dingen. Zelfs als ik onderweg naar Amsterdam ben, maakt ze zich zorgen over alles. Dus dan ben ik wel iemand die gelijk zijn moeder belt.”

Dat De Boer El Ghazi het slechte nieuws meldde via een appje, kwam de bondscoach op kritiek te staan. “De manier waarop hij te horen kreeg dat hij er niet bij zat, is tweeledig”, reageerde Jack van Gelder, donderdagavond eveneens aan tafel bij het televisieprogramma van Tan. “Ik vind wel dat hij gewoon gebeld had moeten worden. Anderzijds is het zo dat ook andere bondscoaches spelers uit de voorselectie niet allemaal persoonlijk hebben gebeld. Dat is wel een gegeven. En zeker als je er zo lang niet bij bent geweest. Het is wat anders als je er altijd bij bent en op het laatste moment afvalt. Dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar het was netter geweest.”