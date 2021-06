Burgemeester en politie waren nooit bang voor belegering NAC-stadion

Woensdag, 23 juni 2021 om 08:11 • Rian Rosendaal

Het was vorige week nogal onrustig bij NAC Breda rondom het tussentijdse vertrek van Maurice Steijn als hoofdtrainer en het opstappen van Ton Lokhoff als technisch directeur. Er waren zelfs gepaste acties gepland door de achterban van NAC, mocht Steijn niet voor zaterdag 19 juni om 23.59 uur vertrokken zijn uit Breda. Het verhaal dat het Rat Verlegh Stadion zou worden bestormd door boze supporters klopt echter niet, zo benadrukt de lokale politie.

"Dit soort gebeurtenissen zijn voor niemand leuk. Je wilt dat op een andere manier over NAC wordt gesproken", laat de Bredase burgemeester Paul Depla optekenen door BN DeStem. "Dat de hele Nederlandse voetbalwereld zich op deze manier zo uitspreekt, inclusief bondscoach Frank de Boer, is enorm triest. Als burgemeester van Breda heb ik allesbehalve een fijn weekend gehad." De Boer, voorzitter van de vereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV), vindt het 'heel triest' dat Steijn is vertrokken na bedreigingen richting hem en zijn familie.

De gemeente Breda en de clubleiding traden al snel in overleg over de veiligheidskwestie rondom Steijn. "De club trok aan de bel, omdat het zich zorgen maakte omtrent het ultimatum", verwijst Depla naar de wens van verschillende supportersgroeperingen van NAC om Steijn uiterlijk zaterdagavond weg te hebben. De burgemeester sprak hierover donderdagavond met Mattijs Manders, de algemeen directeur van NAC. "Toen heb ik gezegd: 'Zorg ervoor dat je eerst intern bij NAC overleg hebt. Daarna gaan we de lokale ‘voetbal vierhoek’ (burgemeester, politie, officier van justitie en NAC, red.) in om te praten over de situatie'."

De Telegraaf meldde vorige week dat er een peloton aan ME'ers klaarstond om een eventuele bestorming van het NAC-stadion te voorkomen. Berichtgeving die absoluut niet klopt, zo benadrukt een woordvoerder van het politiekorps Zeeland/West-Brabant tegenover BN DeStem. "Er is totaal geen sprake van geweest dat de politie de mobiele eenheid zou oproepen om het stadion te beveiligen. De officier van justitie bepaalt of iemand beveiligd moet worden. In goed overleg is afgesproken om ons afzijdig te houden. We staan in nauw contact met NAC, de burgemeester en het Openbaar Ministerie. Als daar aanleiding toe is, zullen we actie ondernemen."

Depla benadrukt dat de gemeente Breda met verschillende scenario's rekening heeft gehouden rondom de laatste dagen van Steijn als coach van NAC. "De horeca ging vanwege de coronamaatregelen om tien uur dicht. De aangekondigde acties hadden echter een ludieke insteek", aldus de burgemeester. "Vrijdagmiddag ging ik er niet vanuit dat een politiemacht nodig was vanwege een bestorming van het stadion."