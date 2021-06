NAC-fans dreigen met ‘gepaste acties’ als Steijn niet voor zaterdag opstapt

Donderdag, 17 juni 2021 om 19:26

De supporters van NAC Breda zijn woedend over het vertrek van Ton Lokhoff. De clubicoon besloot woensdag op te stappen als gevolg van een interne machtsstrijd, waarin de pas tweeënhalve maand geleden aangetreden technisch directeur tegenover trainer Maurice Steijn en algemeen directeur Mattijs Manders kwam te staan. In een gezamenlijk statement laten de supporters van NAC weten dat er ‘gepaste acties’ volgen als Steijn niet voor zaterdag 19 juni om 23.59 uur vertrokken is.

Steijn en Lokhoff kwamen de voorbije tijd lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het deed Lokhoff uiteindelijk besluiten om per direct op te stappen, terwijl hij pas sinds 1 april in dienst was. “Voor het nieuws naar buiten gebracht werd door NAC, zijn wij met een aantal geledingen bijgepraat over de gang van zaken rond het opstappen van Ton. Wij kunnen ons niet vinden in de besluitvorming en de consequenties die daar aan vast hangen. Wij vinden dan ook dat het onverkoopbaar is dat er een situatie gecreëerd is waarin Ton Lokhoff in een positie is gedwongen waarin hij niets anders kon doen dan zelf opstappen”, schrijven de supportersgroepen Stichting Breda Loco's, Fr0nt 076, Stichting vak G en de Supporters Vereniging in een gezamenlijk statement.

“Dat had beter gemoeten en dit willen én kunnen wij niet accepteren als geledingen. NAC en een clubicoon zijn hier geschaad”, zo vervolgt het statement. Eerder begonnen de supporters van NAC al een petitie om Lokhoff terug te laten keren. “Wij vinden het ontzettend naïef om te denken dat een kapotte relatie toch gemaakt kan worden. We hadden inderdaad graag gezien dat het anders was en dat beide heren wel met elkaar door één deur konden, maar in de praktijk bleek dit niet het geval. Waar twee vechten hebben in onze ogen twee schuld. De situatie zoals deze nu is ontstaan, na het opstappen van Ton, is geen houdbare situatie in onze ogen.”

“We kunnen niet accepteren dat Maurice Steijn als trainer blijft zitten”, schrijven de supporters. De raad van commissarissen besloot dat het over moest zijn en dat Steijn in het zadel moest blijven, waarop Lokhoff besloot om op te stappen. “Blijft hij toch zitten, dan zal dit aan het begin van het seizoen verder escaleren en zijn we nog verder van huis. Een onhoudbare situatie. Daarom roepen wij NAC op om orde op zaken te stellen. We zullen er waarschijnlijk Ton niet mee terug krijgen, maar Maurice moet in onze ogen nog steeds de deur gewezen worden. Dat is de enige manier om het komend seizoen nog te redden. Begin met een schone lei! Daarom geven we bij deze NAC, een ultimatum: voor zaterdag 23:59 uur is Maurice Steijn vertrokken. Zo niet, dan volgen er gepaste acties vanuit onze kant.”