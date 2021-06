Mats Hummels maakt op persconferentie statement tegen Hongarije

Woensdag, 23 juni 2021 om 00:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:32

Mats Hummels heeft dinsdag een duidelijk statement gemaakt op de persconferentie in aanloop naar het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije. De centrumverdediger verscheen tijdens het persmoment in een kleurrijk shirt met de tekst ‘Love Unites’. Met het statement spreekt Hummels zich openlijk uit tegen de omstreden en onlangs aangenomen Hongaarse wet die het verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

“Juist de kleine gebaren vormen een stap in de goede richting”, vertelde Hummels op de persconferentie, waarop onder meer het feit besproken werd dat de Allianz Arena niet in regenboogkleuren gehuld mag worden als protest tegen de controversiële Hongaarse wet. München had een verzoek ingediend bij de UEFA om het stadion eenmalig de regenboogkleuren te geven, maar de organisator van het EK gaf, tot teleurstelling van Hummels, nul op het rekest.

Mats Hummels maakt een statement op de persconferentie voor het duel tussen Duitsland en Hongarije. Hij draagt een shirt met de tekst “Love Unites”. ?? #GERHUN pic.twitter.com/LPvhBAKdzP — Bananenflanke (@Bundesliga81) June 22, 2021

“Ik denk dat ik dat wel kan zeggen zonder dat er een commissie op me af wordt gestuurd", zo maakte Hummels zijn teleurstelling kenbaar. "Het is lang geleden dat openheid en tolerantie in de sportwereld wordt beleefd als een normaal feit. Kleine gebaren en bordjes kunnen de juiste stappen naar normalisatie vormen.” Hummels is overigens niet de eerste Duitser die van zich laat horen tijdens het EK. Ook doelman Manuel Neuer verscheen al op het veld met de aanvoerdersband in regenboogkleuren.

Eerder op de dag werd ook al duidelijk dat Oranje met een statement zal komen tegen de wet. Georginio Wijnaldum zal komende zondag tijdens de achtste finale van het EK in Boedapest een speciale OneLove-aanvoerdersband dragen. Met de aanvoerdersband wil het Nederlands elftal in de woorden van Wijnaldum benadrukken dat de spelers staan voor ‘inclusiviteit en verbinding’.