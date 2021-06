‘Witte rook in Barcelona: Messi tekent bij en levert fors deel salaris in’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 21:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:18

Lionel Messi heeft bij president Joan Laporta aangegeven dat hij bij gaat tekenen bij Barcelona, zo weet de Spaanse journalist Miguel Rico te melden. Volgens Rico gaat de 33-jarige Argentijn zijn handtekening onder een contract van één jaar zetten vanwege de beperkte mogelijkheden van Barcelona wat betreft het salaris, al bevat die verbintenis wél een optie voor nog een seizoen.

Het Spaanse Cope weet te melden dat Messi, op advies van de organisatie van LaLiga, ‘een aanzienlijk deel van zijn salaris inlevert’. Het advies heeft mogelijk te maken met de erbarmelijke financiële situatie waarin Barcelona nu verkeert. Mogelijk worden de omstandigheden volgend seizoen opnieuw beoordeeld en dan heeft de aanvaller de optie om voor nog een seizoen bij te tekenen. Messi beschikt over een aflopend contract (30 juni) bij Barcelona, waardoor er de laatste tijd de nodige speculatie is over zijn toekomst. De laatste tijd werd al gemeld dat Barcelona optimistisch gestemd was over de onderhandelingen met Messi.

Eeeep! Messi comunica a Laporta que acepta la propuesta del Barça. Contrato Ok sólo pendiente de firma. Cuando lo haga será de un año, por cuestiones del límite salarial, y sellará otro año más en 2022 — Miguel Rico (@MigRico) June 22, 2021

Eerder deze maand gaf Laporta op een persconferentie te kennen dat hij de deal zo snel mogelijk af wilde ronden, maar dat het lange wachten, in tegenstelling tot de huidige berichtgeving, niets te maken heeft met de financiële beoordelingen. "Het contract is niet afhankelijk van de audit. We zijn in overleg met Leo's vertegenwoordigers. De onderhandelingen gaan goed en we hopen progressie te blijven boeken”, aldus de president van de club.

Dinsdagmiddag ontving Barcelona nog een waarschuwing van Javier Tebas, voorzitter van competitie-organisator LaLiga, omtrent de contractonderhandelingen met Messi. Volgens Tebas moet de Catalaanse grootmacht heel snel de salarishuishouding op orde brengen om ervoor te zorgen dat Lionel Messi kan worden ingeschreven voor het seizoen 2021/22. Barcelona is net als veel clubs flink geraakt door de coronacrisis, met een schuld die in januari was opgelopen tot bijna een miljard euro. Door de concessie van Messi lijkt de langverwachte deal er nu toch te komen.

De Spaanse tak van Goal weerspreekt het nieuws van Rico overigens. De voetbalnieuwssite meldt dat er inderdaad vorderingen zijn in de contractbesprekingen, maar dat er nog altijd geen sprake is van een afgeronde deal. Volgens de berichtgeving zouden er nog enkele plooien gladgestreken moeten worden door Laporta en Jorge Messi, vader en zaakwaarnemer van de goalgetter. Verder wordt er gemeld dat het financiële aspect geen struikelblok vormt, maar dat Messi nog niet zeker weet of Barcelona hem op sportief gebied voldoende perspectief kan bieden.