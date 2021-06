Barcelona gewaarschuwd: ‘We gaan de regels niet voor Messi aanpassen’

Javier Tebas, voorzitter van competitie-organisator LaLiga, heeft een waarschuwing afgegeven richting Barcelona. Volgens hem moet de Catalaanse grootmacht heel snel de salarishuishouding op orde brengen om ervoor te zorgen dat Lionel Messi kan worden ingeschreven voor het seizoen 2021/22. Barcelona is net als veel clubs flink geraakt door de coronacrisis, met een schuld die in januari was opgelopen tot bijna een miljard euro.

Met het contract dat binnenkort afloopt heeft Messi in de afgelopen vier jaar maar liefst 555 miljoen euro mogen bijschrijven. Met een eventuele nieuwe deal zijn dergelijke bedragen niet langer mogelijk in het Camp Nou, zo oordeelt Tebas. "Barcelona heeft het loonplafond overschreden", klinkt het in de Spaanse media. "Ik hoop dat ze Messi binnenboord kunnen houden, maar dan zal er wel in de spelerssalarissen moeten worden gesneden. We zullen ons niet soepel opstellen met de salarissen die Barcelona hanteert. Die regels blijven gewoon hetzelfde en zullen niet speciaal voor Messi worden aangepast."

"Barcelona zal dus snel wat moeten doen aan de schuld die openstaat", brengt Tebas nogmaals naar voren. "Als dat lukt, dan is er volgens mij weinig aan de hand. Het probleem is echter dat de salarissen het plafond hebben bereikt nu. En waar andere clubs maatregelen hebben genomen om verdere problemen te voorkomen, is er bij Barcelona niets gedaan om het verlies aan inkomsten een halt toe te roepen. Maatregelen zijn nu dan ook noodzakelijk geworden. Van de zevenhonderd miljoen euro aan verlies in LaLiga komt de helft op het conto van Barcelona. Andere topclubs hebben juist wél maatregelen genomen om verder verlies te voorkomen. Real Madrid bijvoorbeeld is erin geslaagd om om de verliespost niet zo groot te laten worden als die van Barcelona, de koploper op het gebied van schulden", aldus de bezorgde Tebas.

LaLiga bepaalde in november vorig jaar dat er in totaal 610 miljoen euro moet worden bezuinigd op de salarissen bij alle clubs in Spanje. Het salarisplafond van Barcelona werd verlaagd naar 382 miljoen euro, terwijl het bedrag in de jaargang 2019/20 nog op 671 miljoen euro lag. Er werd destijds snel een salarisverlaging ingevoerd door Barcelona, om zo 175 miljoen euro over te kunnen houden. Zondagavond werd bekend dat er een lening van 525 miljoen euro is afgesloten bij de Amerikaanse bank Goldman Sachs en de Catalanen kunnen naar verluidt vanaf augustus al beschikken over het bedrag.

“We maken ons allemaal grote zorgen, omdat we een zeer hoge schuld hebben ontdekt en met veel partijen moeten gaan samenwerken”, vertelde voorzitter Joan Laporta zondag op de ledenvergadering. De lening wordt dus afgesloten om op de korte termijn de financiële problemen op te lossen. Naar verluidt moet het geleende bedrag van 525 miljoen euro binnen vijftien jaar worden afgelost. Van de 659 stemgerechtigde socios stemden er 588 voor de plannen rondom de lening, werden er 28 tegenstemmen geteld en leverden 43 leden een blanco stem in.