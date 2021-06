Barcelona maakt zich ‘grote zorgen’ en leent 525 miljoen euro

Zondag, 20 juni 2021 om 20:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:58

Barcelona heeft zondagavond bekendgemaakt een lening van 525 miljoen euro af te sluiten. Op de ledenvergadering werd er gestemd over het voorstel, dat uiteindelijk door de overgrote meerderheid positief werd ontvangen. De lening wordt verstrekt door de Amerikaanse bank Goldman Sachs en de Catalanen kunnen naar verluidt vanaf augustus al beschikken over het bedrag.

“We maken ons allemaal grote zorgen, omdat we een zeer hoge schuld hebben ontdekt en met veel partijen moeten gaan samenwerken”, vertelt Joan Laporta op de vergadering. De lening wordt dus afgesloten om op de korte termijn de financiële problemen op te lossen. Naar verluidt moet het geleende bedrag van 525 miljoen euro binnen vijftien jaar worden afgelost. Van de 659 stemgerechtigde socios stemden er 588 voor de plannen rondom de lening, werden er 28 tegenstemmen geteld en leverden 43 leden een blanco stem in.

Los socios compromisarios aprueban las operaciones de refinanciación del Club, con uno o más operadores, por importe total de hasta 525M € ? 588 votos a favor ? 28 votos en contra ? 43 votos en blanco ?? Sigue la Asamblea General en directo:https://t.co/JIOUguxGol pic.twitter.com/fCFTpb2z4S — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 20, 2021

“We hebben een plan. Jullie hebben ons het vertrouwen gegeven en wij zullen het uitvoeren met discretie en professionaliteit”, vervolgde Laporta. “We doen geen valse beloften die we niet kunnen waarmaken, we zullen niet blijven hangen in het verleden, en uiteraard nemen we geen beslissingen die berust zijn op wraak. Zo zijn wij niet. We hebben niet geleerd om zo te handelen. Zo zien we Barça niet”, aldus de president.

Verder geeft Laporta te kennen dat hij het tij wil keren en de ‘glimlach terug wil brengen op het gezicht van de fans van Barcelona’. “Barcelona moet zijn positie als toonaangevende organisatie in de sportwereld terugwinnen en om dit te bereiken zal de club sterke leiders hebben die Barça altijd boven alles zullen stellen. Dat is mijn inzet. Sterk leiderschap dat samengaat met emoties en gevoelens”, besluit Laporta.

Ook kwam de president met goed nieuws voor de seizoenkaarthouders die afgelopen seizoen betaald hebben. "Iedereen die betaald heeft voor de seizoenkaart van vorig seizoen, hoeft komend jaar niet te betalen. Dat is al besloten", zo luidt de mededeling.