Marieke Derksen haalt hard uit naar De Boer: ‘Kampioen lulkoekstatements’

Maandag, 21 juni 2021 om 23:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:48

Oranje speelt zondag de achtste finale van het EK in Boedapest. COC Nederland, een lhbti-belangenorganisatie, roept de KNVB op om een statement te maken in Hongarije naar aanleiding van de antihomowetgeving in het land. Frank de Boer gaf zondag nog te kennen niet bezig te zijn met een statement, hetgeen in het verkeerde keelgat schiet bij Marieke Derksen, de dochter van Johan Derksen.

In Hongarije is de vrijheid van de lhbti-gemeenschap en het promoten van homoseksualiteit en geslachtsverandering onder jongeren wettelijk verder ingeperkt. Homo-organisaties in het land hebben opgeroepen het EK aan te grijpen voor protest hiertegen. Oranje maakte eerder statements tegen racisme en Qatar, maar is volgens De Boer niet bezig met een actie tegen Hongarije. "We hebben het er nog niet over gehad. We zijn alleen maar bezig met voetballen hier", aldus de bondscoach eerder.

Whoop whoop, achtste finale, op naar Budapest! Nu even laten zien waar Nederland voor staat... Oh wacht, was ik vergeten. Voetbal is in Holland enkel politiek als het handig uitkomt. Nou ja, in ieder geval Europees kampioen lulkoek statements. Is ook wat waard. pic.twitter.com/eCta8xW6ak — Marieke Derksen (@mariekederksen3) June 21, 2021

Marieke Derksen, die als uitgever van de bestsellers Gijp en Kieft enigszins verbonden is met de voetbalwereld, haalt op Twitter uit naar De Boer. "Whoop whoop, achtste finale, op naar Budapest!", schrijft ze. "Nu even laten zien waar Nederland voor staat... Oh wacht, was ik vergeten. Voetbal is in Holland enkel politiek als het handig uitkomt. Nou ja, in ieder geval Europees kampioen lulkoekstatements. Is ook wat waard."

Manuel Neuer, de doelman van het Duitse elftal, draagt woensdag in de wedstrijd tegen Hongarije een regenboogaanvoerdersband. Joost van Bellen, een internationale dj die zelf tot de lhbti-gemeenschap behoort, steunt de actie van Neuer en hoopt ook op een statement vanuit Nederland. "Het zou een historisch moment zijn voor mensen zoals ik en heel veel anderen”, stelde Van Bellen. "Zo’n statement kan echt de boeken in gaan. Oranje kan hiermee zeggen dat zij er ook voor ons zijn, dat wij er ook bij horen. En het zou regenboogmensen in Hongarije een hart onder de riem kunnen steken en die enge Viktor Orbán (de premier, red.) een klap om de oren kunnen geven."