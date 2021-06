Berghuis toont zelfspot na vraag over harde tackle op zijn achillespees

Maandag, 21 juni 2021 om 22:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:01

Steven Berghuis maakte maandag tegen Noord-Macedonië (0-3 zege) zijn eerste minuten op het EK. De 29-jarige rechtervleugelspits van Oranje werd direct na rust ingebracht en leverde de voorassist op Memphis Depay bij het tweede doelpunt. Berghuis weigerde na afloop te klagen over de harde tik die hij te verwerken kreeg van tegenstander Ezgjan Alioski.

"Er is niet zoveel aan de hand, we hebben er gewoon ijs op gedaan", zei Berghuis voor de camera van de NOS. "Ik kreeg wel twee forse tikken, vooral die eerste op mijn achillespees. Maar ja, het hoort erbij. Ik ben wel de laatste die over een tackle mag klagen, denk ik, haha", zei hij met zelfspot. Berghuis kreeg afgelopen seizoen bij Feyenoord rood voor een harde tackle op Vitessenaar Maximilian Wittek. "Ik weet niet waarom ze mij moesten hebben, ik denk gewoon toeval", vervolgt de aanvaller. "Het hoort erbij, het is voetbal."

De tik van Alioski op de achillespees van Berghuis.

Berghuis klaagt niet over zijn reserverol. "Je wilt natuurlijk betrokken zijn, het liefst sta je op het veld", aldus de buitenspeler. "Maar ik schik me ook wel weer in mijn rol. Het is een EK, je doet het met z'n allen. Daarin moet je op een gegeven moment ook wel je plek kennen. Hard trainen en dit soort momenten proberen te pakken. Ik heb wel het gevoel betrokken te zijn. Je moet gewoon aanstaan. Je moet klaarstaan voor het moment dat je moet komen. Dit is een groot toernooi, met de beste spelers van het land. Het is een enorme eer om hier bij te zijn. Natuurlijk wil ik ook bijdragen, maar we doen het met z'n allen."

Oranje speelt zonder vleugelspitsen op het EK, hetgeen ten koste lijkt te gaan van Berghuis. "Ik weet niet of ik slachtoffer ben van het systeem", zegt hij enigszins voorzichtig. "Misschien had ik meer kans gehad als het 4-3-3 was geweest, maar ook in een 3-5-2 wil je als het kan je steentje bijdragen. Ik heb bepaalde kwaliteiten en als ze die nodig hebben, dan sta ik er." Berghuis staat achter het 3-5-2-systeem. "Je merkt ook wel op de training in de elf tegen elf, wij zijn dan de andere partij, dat het team groeit in dat systeem. Ze gaan het steeds beter doen en daarin zie je wel dat het team groeiende is."