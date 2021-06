De verklaring voor de opvallende tribuneplek voor Owen Wijndal

Maandag, 21 juni 2021 om 17:31 • Chris Meijer • Laatste update: 17:49

Owen Wijndal zit maandagavond verrassend op de tribune tijdens de laatste groepswedstrijd van Oranje op het EK tegen Noord-Macedonië. De vleugelverdediger van AZ was in de voorbereiding op het toernooi nog basisspeler, maar verdween tijdens de eerste twee wedstrijden naar de reservebank ten faveure van Patrick van Aanholt en kwam daardoor voorlopig tweemaal als invaller binnen de lijnen. Nu zit Wijndal helemaal niet bij de wedstrijdselectie, wat afgaande op het interview met bondscoach Frank de Boer te maken heeft met zijn wisselschema.

De Boer kondigt in gesprek met de NOS aan dat het in de planning ligt dat Oranje tegen Noord-Macedonië dan ook in een ander systeem gaat spelen. Daarom kiest hij ervoor om met Cody Gakpo een extra vleugelaanvaller op de reservebank te zetten. “Ook dat je maar één speler er uithaalt en het net iets anders staat”, zo blikt De Boer voorzichtig vooruit op zijn wijzigingen tijdens het duel met Noord-Macedonië. “Met druk zetten staat het dan wel 4-3-3, maar in balbezit is het wel vaak een 3-4-3-systeem. Wij willen altijd opbouwen met drie achterin.”

“Ik heb wel een wisselschema in mijn hoofd, maar sommige jongens willen misschien wel negentig minuten spelen. We hebben een week voorbereiding op de volgende wedstrijd, dus er gaan best veel basisspelers negentig minuten spelen”, gaat De Boer verder. “De Ligt, Blind en Van Aanholt hoop ik negentig minuten te laten spelen. Ze hebben steeds maar een uur gespeeld en zijn er uit voorzorg uitgehaald, maar nu kunnen ze wel negentig minuten maken en genoeg herstellen richting de achtste finale.”

“Of Van Aanholt nu een onbetwiste basisspeler is voor mij? Ik vind dat ze elkaar niet veel ontlopen", zegt Theo Janssen in de studio van de NOS over de keuze tussen Van Aanholt en Wijndal. "Wijndal heeft het (de rol als linksback, red.) natuurlijk niet goed ingevuld. We verwachten natuurlijk van Van Aanholt dat hij de volledige linkerflank bestrijkt en voorzetten levert, zoals Denzel Dumfries dat doet aan de rechterkant. Maar voor Van Aanholt is het lastiger, omdat Memphis veel uitzakt naar de linksbuitenpositie en daar veel ballen oppakt.

"Dus Van Aanholt kan eigenlijk alleen maar ondersteunen en hij komt in het spel niet zo veel voor. Je ziet hem bijna niet, maar dat is ook wel weer goed voor de balans", vervolgt Janssen. “Je hoopt altijd met een links- en rechtsback dat ze aanvallend heel veel brengen en dat het bepalende spelers zijn. Dumfries is dat nu wel, maar Van Aanholt nog niet. Maar verdedigend staat hij goed, dus ik snap wel dat hij speelt.”

“Ik heb erop gehamerd dat ze dezelfde instelling moeten hebben als in de voorgaande wedstrijden. Dat hoop je, je hebt geen garantie”, zo blikt De Boer vooruit op het treffen met Noord-Macedonië. Hij voerde twee wijzigingen door in zijn basiself: Marten de Roon en Wout Weghorst worden vervangen door Ryan Gravenberch en Donyell Malen. De Roon kreeg tegen Oostenrijk een gele kaart, wat een verklaring is voor het feit dat hij gepasseerd wordt. Teun Koopmeiners heeft zijn plek in de wedstrijdselectie overgenomen.

“De Malen die wij allemaal kennen: een speler met snelheid, dreiging, acties”, legt De Boer uit wat hij van Malen wil zien. “Ik denk dat hij het goed kan vinden met Depay, maar hetzelfde geldt voor Weghorst. Malen en Depay kunnen afwisselend spelen op hun positie. Ze hebben dezelfde opdracht. Als Depay wat naar links wil uitzakken, is Malen de spits. Weghorst is altijd de targetman en het aanspeelpunt. Dat heeft ook zijn voordeel, want hij drukt de achterste lijn naar achter.”