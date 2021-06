Vergelijking met Zidane na Duitse voetbalshow: ‘Dat kan hij ook’

Maandag, 21 juni 2021 om 11:01 • Rian Rosendaal

Lothar Matthäus steekt de loftrompet over Kai Havertz na de spectaculaire 2-4 overwinning van Duitsland tegen Portugal op het EK. De wereldkampioen van 1990 gelooft dat de aanvallende middenvelder van Chelsea in de komende jaren een bepalende speler kan worden in die Mannschaft. Matthäus trekt wat betreft de uitblinkende Havertz zelfs de vergelijking met Zinédine Zidane.

"Op het gebied van kwaliteiten, techniek, inzicht en het inschatten van situaties vergelijk ik hem met Zidane", deelt Matthäus in een interview met Kicker een groot compliment uit aan Havertz. "Zidane leek nooit een snelle speler te zijn, maar aan de bal was hij dat wel degelijk. Havertz beschikt ook over die kwaliteiten." Volgens de oud-speler zijn er ook verbeterpunten in het spel van de Duitse middenvelder. "Hij zou meer kunnen scoren en door middel van veel trainen kan hij zich ook verbeteren in de kleine ruimte. Zijn balcontrole, techniek en oog voor de situatie zijn verder in orde."

"Havertz is daarnaast zeer intelligent en hij maakt altijd optimaal gebruik van zijn lichaam. Hij is absoluut op weg naar de Europese top", kijkt Matthäus hoopvol naar de toekomst van de middenvelder in Engelse dienst. "Het zit hem in de kleine dingen die gaan bepalen of Kai zal uitgroeien tot een speler van wereldformaat of dat hij gewoon een goede speler wordt." De vooruitzichten in de nationale ploeg zijn echter zeer goed, zo oordeelt Matthäus.

"In de komende zes tot acht jaar zal Kai een van de bepalende gezichten zijn in de nationale ploeg, zeker als Toni Kroos, Thomas Müller en Ilkay Gündogan een punt zetten achter hun loopbaan als international", zo voorspelt de voormalig verdediger van onder meer Bayern München en Internazionale. "Gezien zijn talent zal de bondscoach altijd voor Havertz moeten kiezen, zelfs als hij niet zo goed in vorm is. Kai heeft echt alles wat een speler moet hebben, al is het vertrouwen van een trainer wel een cruciale factor. In de aanval is er sowieso een plaats gereserveerd voor Müller, de plaats die ik Havertz op termijn zie innemen."