Cristiano Ronaldo komt met nadrukkelijk verzoek na ‘dag om te huilen’

Zondag, 20 juni 2021 om 09:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:45

Portugal leed zaterdag een gevoelige nederlaag tegen Duitsland op het EK. Het team van bondscoach Fernando Santos verloor met 2-4 van Duitsland, nadat het eerste groepsduel met Hongarije nog in een 0-3 zege was geëindigd. Door het resultaat ligt Groep F helemaal open, daar alle vier de landen nog naar de achtste finales kunnen.

Cristiano Ronaldo en Santos deden een oproep aan de fans. “Geloof er net zo in als wij dat doen”, liet de vedette van Portugal weten via sociale media. Ronaldo was tegen Duitsland goed voor de openingstreffer en een assist, maar dat was niet voldoende voor een goed resultaat. “Het was vandaag een dag om te huilen, maar we moeten het omdraaien met dezelfde vechtersmentaliteit die we hebben gezien in Boedapest”, benadrukte Santos.

Santos doelde op de drie treffers die Portugal maakte in de slotfase van de eerste groepswedstrijd tegen Hongarije. “Ik heb een lach op mijn gezicht, een lach van vertrouwen in een team dat nooit opgeeft. Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar we moeten trots zijn op hoe we tot het einde hebben gevochten”, benadrukte de bondscoach van Portugal.

"Dit resultaat wilde niemand', zo sprak zelfs premier António Costa. "Ik blijf tot het bittere einde geloven in dit team. Ook vandaag hebben ze gevochten tot het einde, dat maakt trots. Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar nogmaals: ik ben trots."

Woensdag speelt Frankrijk tegen Portugal, in Boedapest, en Duitsland tegen Hongarije, in München. Beide duels beginnen om 21.00 uur. De Portugezen zijn bij een overwinning zeker van de achtste finales, maar ook een punt lijkt voldoende te zijn.

Voor het Nederlands elftal is de ontknoping in Groep F mogelijk ook van belang. De ploeg van bondscoach Frank de Boer wordt in de achtste finales gekoppeld aan de nummer drie van Groep D, E of F.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Frankrijk 2 1 1 0 1 4 2 Duitsland 2 1 0 1 1 3 3 Portugal 2 1 0 1 1 3 4 Hongarije 2 0 1 1 -3 1