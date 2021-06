‘Mogelijke opvolger Wijnaldum speelde donderdag tegen Oranje’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 13:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:58

Christoph Baumgartner is op de radar verschenen van Liverpool, zo brengt Kicker daags na de EK-wedstrijd tussen Oranje en Oostenrijk (2-0) naar buiten. De middenvelder van TSG Hoffenheim wordt aangemerkt als mogelijke opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Georginio Wijnaldum. Beide spelers troffen elkaar donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA, met Wijnaldum die met drie punten van het veld stapte.

De Duitse krant denkt niet dat Baumgartner door manager Jürgen Klopp wordt gezien als de directe opvolger van Wijnaldum. Hij mist nog de ervaring en de kwaliteit om die positie bij the Reds gelijk over te nemen, zo klinkt het. Hij zal derhalve rustig worden gebracht. Desondanks denkt men dat de international van Oostenrijk met zijn aanvallende intenties veel kan toevoegen aan het spel van Liverpool, terwijl Wijnaldum altijd meer vanuit de controle speelde op Anfield. Klopp is in ieder geval gecharmeerd van de 21-jarige middenvelder, die eerder dit jaar nog werd genoemd als mogelijke aanwinst van Manchester United.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Duidelijk antwoord op vraag over Wijnaldum-erfenis: ‘Totaal niet mee bezig’

Eén optie lijkt al niet meer mogelijk te zijn voor Liverpool. Lees artikel

Kicker benadrukt wel dat Baumgartner in maart nog zijn contract bij Hoffenheim verlengde tot medio 2025 en dat de kans groot is dat er een ontsnappingsclausule is opgenomen van ruim dertig miljoen euro. Het is echter de vraag of deze bepaling deze zomer al geldig is. Mocht Baumgartner daadwerkelijk worden verkocht, dan krijgt Hoffenheim op financieel gebied de gelegenheid om de contracten met Andrej Kramaric en Florian Grillitsch te verlengen.

De zoektocht naar een geschikte opvolger van Wijnaldum is al enige tijd in gang. In verschillende buitenlandse media zijn Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) en Lorenzo Pellegrini (AS Roma) al genoemd als mogelijke kandidaten voor Klopp. Youri Tielemans is in ieder geval niet bezig met de opvolging van Wijnaldum bij Liverpool. "Daar ben ik op dit moment totaal niet mee bezig. "Laat de journalisten daar maar een oordeel over vellen, die hebben daar ongetwijfeld een hoop over te melden. Maar daar heb ik verder niets mee te maken. Ik kan er alleen maar voor zorgen dat ik zo goed mogelijk presteer op het veld", zei de middenvelder van Leicester City dinsdag vanuit het Belgische EK-kamp.