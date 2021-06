Duidelijk antwoord op vraag over Wijnaldum-erfenis: ‘Totaal niet mee bezig’

Dinsdag, 15 juni 2021 om 11:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:46

Nu Georginio Wijnaldum Liverpool heeft ingeruild voor Paris Saint-Germain, zoekt manager Jürgen Klopp naar geen geschikte vervanger voor zijn middenveld. Youri Tielemans is naar eigen zeggen niet bezig met een overstap richting the Reds. De middenvelder van Leicester City is volledig gefocust op het afleveren van een goed EK met de Belgische ploeg, zo bendrukt hij in aanloop naar de clash met Denemarken van donderdag.

"Daar ben ik op dit moment totaal niet mee bezig", benadrukt Tielemans op de vraag of hij zichzelf in staat acht om in de voetsporen van Wijnaldum te treden bij Liverpool. "Laat de journalisten daar maar een oordeel over vellen, die hebben daar ongetwijfeld een hoop over te melden. Maar daar heb ik verder niets mee te maken. Ik kan er alleen maar voor zorgen dat ik zo goed mogelijk presteer op het veld", aldus de Belgische middenvelder, die Leicester onlangs naar de winst schoot in de finale van de FA Cup tegen Chelsea (0-1) en bij the Foxes nog twee jaar vastligt.

Leicester is zelfs van plan om Tielemans, afgelopen seizoen een van de uitblinkers in het elftal van manager Brendan Rodgers, contractverlenging voor te leggen. Men wil zo voorkomen dat de middenvelder tussentijds wordt weggeplukt door kapitaalkrachtige topclubs. Tielemans is momenteel ook niet bezig met een vertrek uit het King Power Stadium, zo benadrukt de international van de Rode Duivels nog maar eens. "Ik denk daar ook helemaal niet aan, alle aandacht gaat nu uit naar het EK. Transfergeruchten laten mij verder koud en geen enkel transferbedrag zal iets voor mij veranderen. Ik wil nu alleen maar zo goed mogelijk presteren op het EK", aldus Tielemans.

Klopp heeft zich nog niet uitgesproken over concrete interesse in Tielemans. Volgens onder meer Sport1 onderzoekt de Liverpool-manager wél de mogelijkheden om Florian Neuhaus naar Anfield te halen. De middenvelder staat nog tot medio 2024 onder contract bij Borussia Mönchengladbach. Volgens de Daily Mirror zal Klopp Neuhaus tijdens het EK extra in de gaten houden, mocht hij aan spelen toekomen bij Duitsland.