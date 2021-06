Van der Gijp en Derksen plaatsen Dumfries ver boven Kyle Walker

Vrijdag, 18 juni 2021 om 00:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:18

René van der Gijp en Johan Derksen vellen na afloop van de 2-0 zege van Nederland op Oostenrijk een positief oordeel over Denzel Dumfries, die andermaal tot scoren kwam tijdens dit EK. Van der Gijp vindt dat de aanvallend ingestelde vleugelverdediger van Oranje het prima doet en zeker niet hoeft onder te doen voor spelers zoals Kyle Walker van Manchester City.

"Die Dumfries denkt nu natuurlijk wel: Als ik er dadelijk drie tegen Noord-Macedonië inschiet, dan ben ik topscorer aller tijden van Nederland, dan ga ik zelfs Johan Cruijff voorbij", opent Van der Gijp in De Oranjezomer over de trefzekere rechtsback van het Nederlands elftal. Wim Kieft weet zeker dat Dumfries zichzelf volop in de etalage speelt tijdens dit EK. "Reken maar dat de clubs in de rij staan voor zo'n back." Van der Gijp is het volledig eens met die stelling. "Natuurlijk staan die clubs voor hem in de rij."

"René, vergelijk hem eens met de rechtsback van Manchester City (Kyle Walker, red.), dan heb ik hem toch veel liever", haakt Derksen in. "Kyle Walker. Die rent de hele tijd maar blind naar binnen", geeft Van der Gijp vervolgens zijn duidelijke mening over de Engelse verdediger. "En wat denk je van dat Nederlandse linksbackje van Paris Saint-Germain (Mitchel Bakker, red.), die kan Dumfries tien keer aan", vult Derksen zijn collega-analist aan.

"Die Kyle Walker kwam toch van Tottenham Hotspur? Daar is een godsvermogen voor betaald (zestig miljoen euro, red.)", geeft Van der Gijp uiting aan zijn verbazing, een mening die Derksen kan onderbouwen. "Dat is wel een beetje een dommige voetballer." Van der Gijp ziet ondanks het sterke optreden van Dumfries wel nog een verbeterpunt. "In de Nederlandse competitie is de ondergrens bij hem soms wel slecht af en toe. Dat hij ver weg kan duiken. Dat moet hij wel een beetje opkrikken als je naar een grotere club gaat", krijgt Dumfries als advies mee.

Dumfries vond de strafschop die hij kreeg vanwege de overtreding van David Alaba terecht. "Ik tikte de bal nog weg en liep door, terwijl hij instapte. Een terechte penalty", zo klonk het na afloop bij de NOS. De rechtsback scoorde zelf in de tweede helft, alweer zijn tweede treffer van dit EK. Een jongensdroom, zo oordeelt hij. "Daar begint het op te lijken. Je weet waar we voor gaan, we groeien erin en het voelt goed." Volgens Dumfries had Oranje de volledige controle tegen het povere Oostenrijk. "We waren scherp en hebben goed de clean sheet gehouden. We controleerden de wedstrijd goed, creëerden kansen en waren dominant. Het is een verdiende overwinning."