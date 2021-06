Loodzware start van nieuwe seizoen voor Manchester City en Chelsea

Woensdag, 16 juni 2021 om 11:16 • Rian Rosendaal

Voor Manchester City wacht een loodzware start van het seizoen 2021/22. De regerend kampioen van Engeland begint op zaterdag 14 augustus aan de nieuwe campagne met een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Daarna volgen voor het elftal van manager Josep Guardiola in de eerste zeven speelronden nog ontmoetingen met Arsenal, Leicester City, Chelsea en Liverpool.

Het Chelsea van Hakim Ziyech kent eveneens een zeer pittige openingsfase van de nieuwe voetbaljaargang. De Champions League-winnaar kent nog een relatief gemakkelijke start met een thuiswedstrijd tegen stadsgenoot Crystal Palace. In de eerste vijf speelronden echter staan ook duels met Arsenal, Tottenham en Liverpool op het programma. Op speeldag zes krijgt de formatie van manager Thomas Tuchel te maken met Manchester City. Voor Manchester United, dat op 14 augustus opent tegen Leeds United op Old Trafford, lijkt de start een stuk eenvoudiger te zijn. De eerste kraker is pas op 16 oktober tegen FA Cup-winnaar Leicester City. Liverpool heeft in de eerste weken alleen toppers tegen Chelsea (derde speelronde) en Manchester City op 2 oktober.

Het gepromoveerde Norwich City, met Tim Krul in de gelederen, krijgt op de eerste speeldag Liverpool op bezoek. Anwar El Ghazi gaat met Aston Villa op bezoek bij Watford, dat net als Norwich terugkeert in de Premier League. Brentford, de derde promovendus, mag zich opmaken voor een Londense stadsderby tegen Arsenal op 14 augustus. Op zondag 22 mei wordt het seizoen 2021/22 afgesloten in de Premier League.

De volledige eerste speelronde in de Premier League:

Brentford - Arsenal

Burnley - Brighton & Hove Albion

Chelsea - Crystal Palace

Everton - Southampton

Leicester City - Wolverhampton Wanderers

Manchester United - Leeds United

Newcastle United - West Ham United

Norwich City - Liverpool

Tottenham Hotspur - Manchester City

Watford - Aston Villa