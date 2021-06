Christian Eriksen reageert: ‘Dank je wel, ik zal niet opgeven’

Maandag, 14 juni 2021 om 06:52 • Laatste update: 07:20

Christian Eriksen heeft in een interview met La Gazzetta dello Sport voor het eerst van zich laten horen nadat hij zaterdagavond tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland in elkaar zakte. De Italiaanse sportkrant sprak via Martin Schoots, de zaakwaarnemer van Eriksen, met de middenvelder. Eriksen bedankt iedereen en laat weten dat het inmiddels beter met hem gaat.

“Dank je wel, ik zal niet opgeven. Ik voel me nu beter, maar ik wil begrijpen wat er is gebeurd. Ik wil iedereen bedanken voor wat ze voor mij gedaan hebben”, zo tekent La Gazzetta dello Sport op uit de mond van Eriksen. Fabrizio Romano schrijft dat de Italiaanse sportkrant via zijn zaakwaarnemer met Eriksen sprak.

“We spraken zondagochtend. Hij maakte grapjes en was in een goed humeur, naar mijn idee ging het goed met hem. We willen allemaal begrijpen wat er met hem is gebeurd, dat geldt ook voor hem. De doktoren voeren onderzoeken uit, dat zal tijd kosten”, geeft Schoots zelf te kennen tegenover La Gazzetta dello Sport. “Hij was heel blij met de liefde om hem heen. Er komen berichten binnen van over de hele wereld.”

“De halve wereld heeft contact opgenomen. Iedereen is bezorgd. Nu moet hij rusten, zijn vrouw en zijn ouders zijn bij hem. Hij blijft ter observatie in het ziekenhuis tot maandag, misschien dinsdag. Hij wil in ieder geval zijn teamgenoten aanmoedigen tegen België”, zegt Schoots. Denemarken speelt komende donderdag om 18.00 uur in Kopenhagen tegen België.