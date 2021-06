Dirk Kuyt wordt gepolst voor trainersfunctie in Keuken Kampioen Divisie

Maandag, 14 juni 2021 om 09:07

De kans dat Maurice Steijn volgend seizoen nog de trainer is van NAC Breda is bijzonder klein, zo schrijft BN DeStem. Er is sprake van een vertrouwensbreuk tussen de trainer en Ton Lokhoff, de technisch directeur in Breda. Ondertussen heeft Dirk Kuyt op uitnodiging van NAC-sponsor Karel Vrolijk een rondleiding gehad door het Rat Verlegh Stadion en de 104-voudig Oranje-international zou daarbij zelfs gepolst zijn om de nieuwe trainer te worden.

Steijn heeft volgens het regionale dagblad grote problemen met de aanstelling van Lokhoff. De oefenmeester stapte twee dagen na de verloren finale van de play-offs tegen NEC op het vliegtuig naar Ibiza, zonder het evaluatiegesprek met Lokhoff af te wachten. Daarmee ondermijnde Steijn het gezag van Lokhoff. De trainer en de technisch directeur zijn het bovendien niet eens over potentiële versterkingen. Steijn geniet nog wel de steun van algemeen directeur Mattijs Manders, maar hij krijgt de trainer ook niet in het gareel.

De situatie is dusdanig geëscaleerd dat de raad van commissarissen moet ingrijpen. Zij zijn geen voorstander van het ontslag van Steijn, omdat dit vanwege zijn nog doorlopende contract veel geld kost. De positie van Lokhoff staat totaal niet ter discussie, maar het ligt niet voor de hand dat er nog sprake kan zijn van een vloeiende samenwerking met Steijn. De trainer zou zelf aansturen op een ontslag met financiële compensatie en hoopt naar verluidt dat ADO Den Haag spoedig van eigenaar wisselt.

Voor de eventuele opvolging van Steijn is plotseling de naam van Kuyt opgedoken. De vermogende NAC-sponsor Vrolijk gaf hem een rondleiding door het Rat Verlegh Stadion en zou hem zelfs gepolst hebben om de nieuwe trainer te worden, mocht Steijn daadwerkelijk vertrekken. Kuyt heeft het hoogste trainersdiploma en verliet Feyenoord onlangs om ergens hoofdtrainer te kunnen worden. BN DeStem acht het echter ‘uitgesloten’ dat Lokhoff voor een onervaren opvolger van Steijn kiest.