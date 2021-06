De twee basisspelers van Oranje die Johan Derksen nóóit zou opstellen

Zondag, 13 juni 2021 om 00:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:04

Frank de Boer start zondag in het openingsduel van Oranje op het EK tegen Oekraïne vermoedelijk met Marten de Roon en Wout Weghorst in de basis. Johan Derksen ziet dat echter totaal niet zitten en zou het tweetal om een aantal redenen 'nóóit' opstellen. De analist van De Oranjezomer zou liever zien dat Ryan Gravenberch in de basis begint en noemt ook drie alternatieven voor Weghorst.

"We hebben een middenvelder die je niet te veel in balbezit moet hebben. Hoe is het nou mogelijk?", zo vraagt Derksen zich af. "Iedereen heeft het over De Roon, want dan krijg je dat trainersjargon: dat schijnt met het evenwicht te maken te hebben, ballen afpakken, dat soort gelul. Maar De Roon is een speler, die eigenlijk níet de bal moet hebben. Hoe kan zo'n speler in het Nederlands elftal spelen? Die niet de bal moet hebben."

Ook Hans Kraay junior is kritisch op De Roon. "Bij Atalanta speelt hij behoorlijk goed, maar we moeten hem beoordelen op hoe hij in Oranje speelt", aldus Kraay junior. "Zeker als je met drie centrale verdedigers speelt, kun je toch prima spelen met Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum?" Derksen reageert daarop: "Iedereen die een beetje voetbalverstand heeft zou kiezen voor Gravenberch in plaats van De Roon. Dat is toch heiligschennis als je dan voor De Roon kiest?"

Ook Weghorst zou buiten de boot vallen in het elftal van Derksen. "Weghorst, daar geldt hetzelfde voor als De Roon. Heel veel respect voor Weghorst, die met een minimum aan kwaliteiten het maximale uit zijn carrière haalt. Maar dat is een jongen die je in het laatste kwartier gebruikt om oorlog te maken, maar het heeft geen zin om die jongen een hele wedstrijd op te stellen. Dus die zet je er sowieso niet in als je Cody Gakpo en Donyell Malen hebt, die zijn allebei aantoonbaar beter. Die rechtsbuiten van Feyenoord (Steven Berghuis, red.) valt buitenboord, belachelijk... dat is de enige met een waanzinnige pass in zijn benen. Ik zou Weghorst en De Roon nóóit opstellen." Derksen voegt tot slot toe dat hij 4-3-3 zou spelen met Gakpo of Malen op links, Berghuis op rechts en Memphis Depay als spits.