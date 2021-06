Turkije en Italië maken opstellingen bekend voor eerste groepswedstrijd

Vrijdag, 11 juni 2021 om 19:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:46

De opstellingen van Turkije en Italië voor de openingswedstrijd van het EK zijn bekend. Beide ploegen treden zonder verrassingen aan in de eerste wedstrijd in Groep A. De wedstrijd wordt vanaf 21.00 uur afgewerkt in het Stadio Olimpico in Rome, maar formeel is Turkije de thuisspelende ploeg. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

De voorbereiding van Italië werd verstuurd door het uitvallen van Stefano Sensi en Lorenzo Pellegrini, die het EK door spierblessures aan zich moeten laten voorbijgaan. Bovendien is Marco Verratti niet volledig hersteld van een knieblessure, waardoor hij ontbreekt tegen Turkije. Daardoor is opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Manuel Locatelli, die vorige week vrijdag ook een basisplek had in de gewonnen oefenwedstrijd tegen Tsjechië (4-0).

De Turkse bondscoach Senol Günes kiest ervoor om Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü op de bank te zetten. Hetzelfde geldt voor voormalig FC Twente-aanvallers Ibrahim Dervisoglu en Enes Ünal. Turkije won de laatste oefenwedstrijd op weg naar het EK met 2-0 van Moldavië en speelt tegen Italië in exact dezelfde opstelling als vorige week donderdag. Ook Italië voert geen wijzigingen door ten opzichte van het laatste oefenduel.

Opstelling Turkije: Çakir; Çelik, Demiral, Söyüncü, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Yazici, Çalhanoglu; Yilmaz

Opstelling Italië: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.