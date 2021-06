‘Ik ben optimistisch dat Lionel Messi zijn carrière hier gaat beëindigen’

Donderdag, 10 juni 2021 om 20:00 • Jeroen van Poppel

Jorge Mas, de mede-eigenaar van Inter Miami FC, gelooft dat Lionel Messi in de toekomst voor zijn club zal spelen. De sterspeler van Barcelona heeft volgens diverse Spaanse media van zijn huidige werkgever een tienjarig contractvoorstel ontvangen van zijn huidige club. Onderdeel daarvan is dat Messi twee seizoenen in Miami gaat spelen. "Ik ben optimistisch dat Messi in ons shirt zijn carrière zal voltooien", aldus Mas in gesprek met Miami Herald.

Messi zou voor tien jaar kunnen bijtekenen, waarvan nog twee seizoenen als speler van Barcelona, zo schreef TV3 al eerder. Vervolgens zou de Argentijn voor twee jaar verhuizen naar Inter Miami. Het is een langgekoesterde wens van Messi om nog eens te spelen in Miami, het liefst met zijn goede vriend Luis Suárez, die afgelopen zomer van Barcelona naar Atlético Madrid ging. Zodra de Argentijn zijn voetballoopbaan in Amerika heeft afgesloten, kan hij in de derde fase terugkeren als ambassadeur van Barcelona.

Mas, die samen met David Beckham eigenaar is van Inter Miami, heeft er dus vertrouwen in dat hij Messi over enkele jaren bij zijn club kan begroeten. "Ik ben optimistisch omdat spelen voor Miami een prachtig einde zou zijn voor de grootste speler van onze generatie", aldus de Amerikaanse zakenman. "Bovendien voldoet het aan de ambities van de eigenaren van Inter Miami om een team van wereldklasse te bouwen."