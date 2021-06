Theo Janssen ziet ‘aparte’ keuze van De Boer: ‘Hij zal niet happy zijn'

Zondag, 6 juni 2021 om 18:00 • Chris Meijer • Laatste update: 18:12

Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk vinden het vreemd dat Luuk de Jong in de pikorde is gedaald bij het Nederlands elftal. De spits van Sevilla speelde in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Gibraltar nog in de basiself, maar moet het nu in de laatste oefenwedstrijden tegen Schotland en Georgië in de voorbereiding op het EK stellen met een plek op de reservebank. Janssen zegt in de studio van de NOS dat De Jong geen kans heeft gehad om zich te laten zien, daar Wout Weghorst in de laatste twee interlands een basisplaats had.

“Het lijkt erop dat hij bovenaan de pikorde staat”, stelt Janssen. “Ik vind dat wel vreemd, trouwens. Luuk de Jong heeft het goed gedaan in het Nederlands elftal, hij heeft veel in de basis gespeeld en goals gemaakt. Nu is hij ineens uit het niets tweede of derde spits. Terwijl Weghorst er tot de voorselectie niet bij heeft gezeten. Iedereen riep erom dat hij er bij zou zitten en nu speelt hij direct twee keer in de basis, dat vind ik redelijk apart.”

“Omdat Luuk de Jong bij het Nederlands elftal heeft laten zien dat hij het prima doet. Hij heeft geen kans gehad om het te laten zien”, gaat de oud-middenvelder verder. Hij krijgt bijval van collega-analist Pierre van Hooijdonk. “In de laatste kwalificatiewedstrijden heeft hij een goede indruk achtergelaten. Dus ja, om daar aan te gaan twijfelen, zie ik ook niet zo. Wij zien de trainingen niet.” Janssen reageert: “Hij zal niet happy zijn, in ieder geval.”

Frank de Boer gaf voorafgaand aan de oefeninterland tegen Georgië aan dat de opstelling in die wedstrijd ‘in grote lijnen’ de formatie is die hij volgende week binnen de lijnen zal brengen tijdens het eerste duel op het EK met Oekraïne. “Het hangt er van af, ik heb nog een bepaald ander idee. Maar laten we er maar van uitgaan dat het in grote lijnen zo zal zijn”, gaf De Boer te kennen.

“In eerste instantie gaf hij geen antwoord, daarna zei hij dat hij nog wat anders in zijn hoofd had. Dat klonk niet heel overtuigend”, reageert Van Hooijdonk na het zien van het interview met De Boer. Janssen verwacht mogelijk nog één wijziging. “Dit wordt het, zo goed als. Als De Ligt op tijd fit is, komt hij gewoon terug. Dan zal Timber er misschien uit gaan. Dat is ook wel logisch, die jongen heeft nog heel weinig ervaring en speelt nu pas zijn tweede interland.”