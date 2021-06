NEC wil met Lasse Schöne terugkeer in Eredivisie inluiden

Vrijdag, 4 juni 2021 om 13:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:31

Lasse Schöne keert wellicht op korte termijn terug bij NEC. De naar de Eredivisie gepromoveerde club heeft al contact gehad met de 35-jarige middenvelder, zo brengt de Gelderlander naar buiten op basis van verschillende bronnen rondom de club. Schöne speelde tussen 2008 en 2012 ook al voor NEC. De Nijmegenaren baarden vorig jaar al opzien door Édgar Barreto terug te halen naar De Goffert.

De huidige verbintenis van Schöne bij sc Heerenveen loopt over enkele weken af en de Deense routinier is in principe transfervrij op te halen door NEC. De Friezen willen echter wel graag door met de middenvelder, die in januari de overstap maakte van Genoa naar het Abe Lenstra Stadion. Volgens bovengenoemde regionale krant zijn ook enkele niet nader genoemde clubs in de markt voor Schöne.

Zaakwaarnemer Revien Kanhai van Forza Sports Group en Ted van Leeuwen, technisch directeur van NEC, willen vrijdag liever niet reageren op de gesprekken die er onlangs zijn geweest tussen alle betrokken partijen, zo voegt de Gelderlander daaraan toe. In januari, toen zijn contract bij Genoa was ontbonden, kwam Schöne ook al in beeld bij de leiding van NEC. De 51-voudig international van Denemarken verkoos toen echter een contract bij Heerenveen boven een terugkeer in Nijmegen.

De in 2008 van De Graafschap overgenomen Schöne kwam in zijn eerste periode als speler van NEC tot 125 wedstrijden. In 2012 wist hij een transfer naar Ajax af te dwingen. Na zeven seizoenen in Amsterdam volgde de stap naar Genoa. De ervaren middenvelder werd door NEC onlangs nog uitgenodigd voor het promotiefeest, maar Schöne sloeg de aanbieding af vanwege het gevaar op coronabesmetting.