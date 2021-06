Karim Benzema meteen in de schijnwerpers bij rentree voor Frankrijk

Woensdag, 2 juni 2021 om 23:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:14

Frankrijk heeft zich woensdagavond tegen Wales warm gedraaid richting het EK. Het team van bondscoach Didier Deschamps had in de oefeninterland weinig moeite met de Welshmen, al kwam dit ook omdat de bezoekers ruim een uur met tien man op het veld stonden in Nice. Karim Benzema maakte na vijf jaar en zeven maanden zijn rentree bij les Bleus, maar speelde in productief opzicht een ongelukkige wedstrijd: hij miste een strafschop en schoot in de tweede helft ook tegen de paal.

De eerste helft in de Allianz Riviera mocht er zijn, al sloot Wales de eerste helft met gemengde gevoelens af. Na ruim twintig minuten spelen ging de bal op de stip toen een rebound van Benzema tegen de onderarm van Neco Williams ging. Scheidsrechter Luis Godinho was na het bekijken van de beelden onverbiddelijk: hij gaf een strafschop en stuurde de verdediger ook nog eens met rood van het veld. Doelman Danny Ward hield zijn team op de been door dezelfde hoek als Benzema vanaf elf meter te kiezen.

Het voelde als gerechtigheid voor Wales, daar de handsbal van William ook enigszins ongelukkig was. Het team van Deschamps kwam tien minuten voor de pauze alsnog op 1-0. Ward kon een lage inzet van Antoine Griezmann maar half met zijn benen keren, waarna Kylian Mbappé de bal kunstig alsnog in het doel werkte. ales kon de schade in de tweede helft met een man minder nog enigszins beperken.

Vlak na rust schoot Griezmann de bal vanaf de rand van het strafschopgebied, na een goede combinatie met Mbappé, achter de kansloze Ward en elf minuten voor tijd tekende invaller Ousmane Dembélé uit een rebound voor de 3-0, na een schot van Benzema op de paal. Frankrijk start het EK op 15 juni met een groepsduel met Duitsland. Vier dagen later wacht Hongarije en op 23 juni is de groepswedstrijd tegen regerend Europees kampioen Portugal. Wales speelt op 12 juni de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Zwitserland. Op 16 juni is Turkije de opponent en de groepsfase wordt op 20 juni afgesloten tegen Italië.