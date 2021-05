Suárez haalt uit: ‘Daar zag ik dat Koeman geen persoonlijkheid heeft’

Dinsdag, 25 mei 2021 om 07:11 • Chris Meijer • Laatste update: 07:30

Luis Suárez heeft in het programma El Partidazo de COPE hard uitgehaald naar voormalig Barcelona-president Josep Maria Bartomeu en Ronald Koeman. De 34-jarige spits verwijt de Nederlandse trainer van de Catalanen een gebrek aan persoonlijkheid. Suárez moest Barcelona afgelopen zomer noodgedwongen verlaten voor Atlético Madrid en kroonde zich in het voorbije weekend met los Colchoneros tot kampioen van Spanje.

“Ik zal Barcelona altijd dankbaar zijn, maar ze hebben me gebruikt. Ik had geen probleem. Koeman zei eerst dat hij niet langer op me rekende, maar kwam daar later op terug. ‘Als het morgen niet is opgelost, reken ik op je’, zei hij. Daar zag ik dat Koeman geen persoonlijkheid heeft. Daar begreep ik weinig van. Maar goed, de beslissing kwam van boven en niet van de trainer”, geeft Suárez te kennen. Zijn woede richt zich voornamelijk op Bartomeu. “De president heeft allerlei dingen in de media gezegd in plaats van mij zelf even te bellen.”

“Op het moment dat ze wilden dat Messi bleef, belden ze mij met de vraag of ik hem kon overtuigen. Bij Griezmann moest ik hetzelfde doen. Waarom belden ze me niet toen ze wilden dat ik zou vertrekken”, gaat Suárez verder. “Laat ze naar me toekomen en het uitleggen. Of dat de trainer naar me toekomt om te zeggen dat hij niet meer op me rekent en een andere spits wil halen. Toen ik apart moest trainen, had ik het heel erg moeilijk.”

“Bartomeu of niemand anders van Barcelona heeft me gefeliciteerd met de landstitel, maar ik stond op het punt om een foto te sturen”, vertelt Suárez. Hij barstte na het met 1-2 gewonnen duel met Real Valladolid in tranen uit op het veld, op het moment dat hij aan de telefoon hing met zijn kinderen. “Dat waren tranen van geluk. Het was niet tegen Barcelona bedoeld. Het kwam vooral door de situatie.”

Suárez wordt tevens gevraagd naar de komst van Sergio Agüero naar Barcelona en de toekomst van Lionel Messi. “Je kan niks over Kun zeggen. Als vriend en voetbalfan zou ik het geweldig vinden als Messi zou verlengen bij Barcelona, na alles wat hij de club gegeven heeft. Hij heeft het mij nog niet verteld. Ik moet hem nog uitnodigen voor een etentje”, antwoordt Suárez. Zelf wil hij voorlopig nog bij Atlético blijven, waar zijn contract tot medio 2022 loopt. “Ik ga nu niet zeggen dat ik wil vertrekken. Ik ben heel blij na dit jaar, het is onmogelijk om weg te gaan.”