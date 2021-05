‘Elia is echt door de mand gevallen, die heeft niks voor elkaar gekregen’

Maandag, 24 mei 2021 om 17:31 • Dominic Mostert

John van Loen speelde in zijn carrière voor zowel Feyenoord als FC Utrecht en keek zondag met speciale belangstelling naar de wedstrijd tussen beide clubs in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Feyenoord trok in de eigen Kuip aan het langste eind (2-0), maar daags na het duel licht Van Loen in het Algemeen Dagblad vermeende fouten van de arbitrage uit. Hij vindt bijvoorbeeld dat Leroy Fer in de eerste helft een rode kaart had moeten krijgen.

Fer beging in de slotfase van de eerste helft een harde overtreding op Sander van de Streek, door de middenvelder van achteren tegen de grond te werken. Videoscheidsrechter Martin van de Kerkhof was het echter met Dennis Higler eens dat een gele kaart voldoende was. Volgens Van Loen verdiende Fer een 'donkerrode' kaart. Hij spreekt van een 'pure aanslag op Van de Streek'. "Ik vind dit echt een cruciale fout, want tegen tien man van Feyenoord krijg je een andere wedstrijd."

Het artikel gaat verder onder de video NAC-aanvaller Van Hooijdonk: 'Wel gruwelijk dat het publiek mijn naam scandeert' Meer videos

Het was in de ogen van de voormalig aanvaller niet de enige grote fout van de arbitrage. In de slotfase van de wedstrijd raakte Uros Spajic de enkel van Gyrano Kerk met een harde sliding. Willem Janssen vloog Spajic daarna aan; beide spelers kregen geel. Van Loen, die in zijn carrière 166 wedstrijden speelde voor Utrecht en 54 voor Feyenoord, vindt dat ook Spajic rood had verdiend. "Ik had ’m misschien wel z’n strot afgebeten. Scheidsrechter Dennis Higler maakte grote fouten. Dat zal hij beamen als hij thuis voor de televisie zit."

Van Loen vindt dat Utrecht zichzelf weinig kan verwijten, op het spel in de eerste helft na. Feyenoord leidde na de eerste helft met 1-0. "Toen voetbalden ze niet naar behoren. Na rust speelden ze zoals ze moeten spelen. Wat ik helemaal niet snap, is dat Gyrano Kerk bijna geen inbreng had. Hij heeft echt kwaliteiten, maar in de topwedstrijden laat hij het niet zien. Hetzelfde geldt voor Eljero Elia. Die is echt door de mand gevallen. Die heeft niks voor elkaar gekregen, terwijl hij toch bij grote clubs speelde en international was."