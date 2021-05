Ajax is definitief veroordeeld tot ongunstige pot in Champions League

Ajax kan zich opmaken voor een loodzware loting in de groepsfase van de Champions League volgend seizoen. De Amsterdammers maakten tot zondag kans op een plek in de gunstige pot 2, maar zijn door de uitslagen in de topcompetities definitief veroordeeld tot pot 3. Inmiddels zijn 25 clubs zeker van deelname aan de groepsfase van het miljardentoernooi. PSV kan zich daar deze zomer via de voorronden aan toevoegen.

Nederland sloot het seizoen 2019/20 af als nummer tien op de landenranking van de UEFA, waardoor de kampioen van de Eredivisie, Ajax, direct doorstroomt naar de groepsfase. Pot 1 bevat sowieso de kampioenen van de zes hoogstgeplaatste landen (Atlético Madrid, Manchester City, Bayern München, Lille OSC, Sporting Portugal). De Champions League-winnaar en Europa League-winnaar kunnen zich daarbij voegen. Indien de Champions League wordt gewonnen door Manchester City, dat al verzekerd is van pot 1, neemt de kampioen van Rusland, Zenit Sint-Petersburg, ook plaats in pot 1. Villarreal kan zich alleen plaatsen door de Europa League te winnen en belandt in dat geval dus in pot 1.

Potindeling bij CL-winst Man City en EL-winst Man United

CLUBS IN POT 1 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Atlético Madrid 1ste van Spanje 115,000 Manchester City 1ste van Engeland 125,000 Bayern München 1ste van Duitsland 134,000 Internazionale 1ste van Italië 53,000 Lille OSC 1ste van Frankrijk 14,000 Sporting Portugal 1ste van Portugal 45,500 Zenit Sint-Petersburg 1ste van Rusland 50,000 Manchester United Winnaar Europa League 112,000

CLUBS IN POT 2 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Real Madrid 3de van Spanje 127,000 Barcelona 2de van Spanje 122,000 Juventus 4de van Italië 120,000 Paris Saint-Germain 2de van Frankrijk 113,000 Liverpool 3de van Engeland 101,000 Sevilla 4de van Spanje 98,000 Chelsea 4de van Engeland 92,000 Borussia Dortmund 3de van Duitsland 90,00

CLUBS IN POT 3 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT FC Porto 2de van Portugal 87,000 Ajax 1ste van Nederland 82,500 RB Leipzig 2de van Duitsland 76,000 Atalanta 2de van Italië 50,500 Besiktas 1ste van Turkije 49,000 Dinamo Kiev 1ste van Oekraïne 47,000 Club Brugge 1ste van België 35,500 AC Milan 2de van Italië 31,000

Vanaf pot 2 wordt de ranking bepaald aan de hand van de clubcoëfficiënt: hoe hoger een club staat op de ranking, hoe hoger de plek in de potindeling. In de slotfase van de buitenlandse competities wisten onder meer Liverpool, Borussia Dortmund en Juventus zich op het nippertje te plaatsen voor de Champions League. Die clubs hebben een hogere coëfficiënt dan Ajax en drukken de Amsterdammers daardoor richting pot 3. In pot 2 zitten naast de eerder genoemde clubs in ieder geval óók Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Sevilla, Chelsea en Borussia Dortmund. Indien Chelsea de Champions League wint en Man United de Europa League schuiven de Londenaren op naar pot 1 en schuift FC Porto door van pot 3 naar pot 2.

Ajax is definitief veroordeeld tot pot 3. De Amsterdammers kunnen bij de loting niet gekoppeld worden aan RB Leipzig, Atalanta, Besiktas, Dinamo Kiev, Club Brugge en AC Milan. VfL Wolfsburg lijkt veroordeeld tot pot 4, maar zou nog naar pot 3 kunnen schuiven als de Champions League gewonnen wordt door Chelsea en de Europa League door Man United. De overige plekken worden verdeeld tijdens de voorronden. Mocht PSV die overleven, dan komen de Eindhovenaren met een coëfficiënt van 29,000 zeker in pot 4.