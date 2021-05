Luuk de Jong kan ook vlak voor bekendmaking EK-selectie niet scoren

Zondag, 23 mei 2021 om 23:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:15

Sevilla heeft het seizoen in LaLiga met een nipte overwinning afgesloten. Het team van Julen Lopetegui leek zondagavond in eigen huis niet verder te komen dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Deportivo Alavés, maar een doelpunt in de extra tijd zorgde alsnog voor een 1-0 overwinning. Voor beide teams stond in het Ramón Sánchez Pizjuán alleen nog de eer op het spel, daar Sevilla sowieso als vierde zou eindigen en Alavés als veilig was.

In de extra tijd schoot invaller Alejandro Papu Gómez zijn team naar de overwinning. Het krachtige schot, inclusief een vreemd effect, van de Argentijn was te machtig voor doelman Sergio Pacheco. Lopetegui ruimde tegen de Basken een basisplaats voor Karim Rekik in en liet Luuk de Jong tegelijk met Papu Gómez invallen. De Nederlander verprutste een mogelijkheid in de 77e minuut, maar hij stond buitenspel.

De Jong sluit het seizoen af met een aandeel in 48 duels in alle competities, al was hij in een groot deel slechts (kort) als invaller actief. In dit kalenderjaar stond hij in slechts negen duels minimaal zestig minuten in het veld. In totaal maakte hij negen treffers, waarvan de laatste op 6 maart. Nadien scoorde hij wel driemaal voor Oranje in drie interlands. Frank de Boer maakt komende woensdag de EK-selectie bekend.