Arsenal loopt Europees voetbal op een paar minuten na mis

Zondag, 23 mei 2021 om 18:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:12

Arsenal grijpt definitief naast de zevende plek in de Premier League. Het elftal van manager Mikel Arteta won zelf met 2-0 van Brighton & Hove Albion en was afhankelijk van het resultaat van concurrent Tottenham Hotspur. The Spurs stonden een poos met 2-1 achter bij Leicester City, maar wisten uiteindelijk toch de zevende plaats te behouden middels een 2-4 zege. Arsenal eindigt hierdoor op de achtste plaats en grijpt voor het eerst in een kwart eeuw naast Europees voetbal.

Arsenal - Brighton & Hove Albion 2-0

Nicolas Pépé toonde andermaal zijn goede vorm bij Arsenal. De vleugelaanvaller was in de eerste helft al een paar keer gevaarlijk, al leverde dat de thuisclub geen doelpunt op. Aan de andere kant kwam Alireza Jahanbakhsh in de 26ste minuut in kansrijke positie. Op het nippertje echter werd de aanvaller van Brighton gestuit door de alerte Kieran Tierney. De mee opgekomen Rob Holding (bal net niet over de lijn) en Gabriel (op de lat) waren dicht bij de openingstreffer voor Arsenal, dat desondanks zonder doelpunten aan de rust begon.

Het stugge Brighton, waar Joël Veltman ontbrak, moest zich vijf minuten na rust alsnog gewonnen geven. Calum Chambers wist Pépé op maat te bedienen en de vleugelaanvaller was vervolgens trefzeker met een knal door de benen van doelman Robert Sánchez. Na een uur spelen verdubbelde diezelfde Pépé de voorsprong van the Gunners. De sterk spelende Martin Ödegaard wist de buitenspeler met een fraaie pass te vinden en de inzet van de flankspeler verdween ditmaal door de benen van Lewis Dunk in het doel van Brighton: 2-0. Pépé eindigt het seizoen hierdoor met tien Premier League-treffers. Arsenal speelde het duel professioneel uit en leek alsnog de zevende plaats te veroveren. Tottenham echter ging in de slotfase alsnog over Leicester heen, waardoor Europees voetbal volgend seizoen niet langer een optie is.

Leicester City - Tottenham Hotspur 2-4

Met Steven Bergwijn in de basis stond de ploeg van manager Ryan Mason aan de aftrap in het King Power Stadium. De openingsfase was voor de neutrale kijker geen lust voor het oog en het duurde tot de zestiende minuut voordat het eerste serieuze gevaar gesticht werd. Toby Alderweireld beging in het strafschopgebied een overtreding op Jamie Vardy, maar in eerste instantie werd het moment genegeerd door arbiter Anthony Taylor. Op advies van de videoscheidsrechter gaf Taylor alsnog een penalty, die op overtuigende wijze benut werd door Vardy zelf: 1-0.

De eerste helft leek vervolgens als een nachtkaars uit te gaan, maar op slag van rust sloeg Tottenham nog toe. Na een geblokt schot van Matt Doherty kwam Heung-min Son in de gelegenheid om de bal vanaf de achterlijn opnieuw voor te brengen. Na een carambole voor het doel volleerde Harry Kane ter hoogte van de penaltystip raak: 1-1. Zeven minuten na rust kwam Leicester opnieuw aan de leiding. Davinson Sánchez trok Vardy onderuit in het zestienmetergebied, waarna Taylor een strafschop toekende. Wederom was het Vardy die doelman Hugo Lloris kansloos liet: 2-1.

Heeft Harry Kane zijn laatste doelpunt voor Tottenham gemaakt?

Een klein kwartier voor tijd maakte Sánchez zijn fout goed. Na een corner van Son ging de voormalig Ajacied het duel aan met doelman Kasper Schmeichel, die volledig mistastte en de bal in eigen doel sloeg: 2-2. Het doelpunt gaf Tottenham vleugels, want drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd de bevrijdende derde treffer gevonden. Gareth Bale, die was ingevallen voor Bergwijn, zette op aangeven van Kane de 2-3 op het scorebord. Het was de 37ste keer dat Kane betrokken was bij een doelpunt in het huidige Premier League-seizoen en verbeterde daarmee zijn persoonlijke record (36) uit het seizoen 2016/17. In de zesde minuut van blessuretijd maakte diezelfde Bale aan alle spanning een einde met de 2-4 voor Tottenham. Dankzij de zege verzekerden the Spurs, die zevende eindigen, zich van een plek in de voorronde van de Conference League; Leicester eindigt op de vijfde plek en plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.

