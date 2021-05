Kleur oranje op nieuw shirt Liverpool valt niet in de smaak: ‘Going Dutch?’

Donderdag, 20 mei 2021 om 20:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:47

De supporters van Liverpool zijn niet geheel tevreden over het nieuwe thuistenue voor komend seizoen. De Engelse topclub maakte donderdagochtend via een video met Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané, Andy Robertson en Alisson het nieuwe tenue bekend. De inmenging van de kleur oranje stoort menig fan van the Reds.

Het traditionele rode shirt van Liverpool heeft nu een oranje hals en ook de mouwen hebben een oranje band. “Going Dutch?”, vragen Engelse media zich af, maar de gelijkenissen met het tricot van AS Roma liggen meer voor de hand. Het tenue van de Italiaanse club bestaat al jaren uit de kleuren rood en oranje.

Big Virg looking ?? in next season’s @nikefootball kit ?? pic.twitter.com/KNOqZqReZv — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2021

De tweede creatie van Nike voor Liverpool na het debuutseizoen bestaat verder uit het gebruikelijke Standard Chartered-logo op een rood tenue met dunne, witte diagonale lijnen. “Waarom hebben wij een tenue van AS Roma gekregen?”, zo klinkt het massaal op sociale media. “Het eerste wat ik denk als ik dit shirt zie: AS Roma. Dat zou toch niet het geval moeten zijn?”, vraagt een andere supporter zich af.

“Verschrikkelijk: We zijn rood en wit. Nike verandert nu de kleuren van de club”, “Liverpool Calcio” en “Bedenk dat mensen honderden duizenden dollars betaald krijgen om uiteindelijk hiermee aan te komen” zijn slechts een greep uit de kritische publicaties op sociale media. De prijs van het nieuwe tenue van de Merseyside-club mag er ook zijn: de Stadium Home-versie kost omgerekend 81 euro en voor de Match Home-editie betalen de liefhebbers zelfs omgerekend 121 euro.

Nike kwam dit seizoen ook al met een opmerkelijk turquoise thuisshirt, verwijzend naar een creatie uit de jaren negentig. Ook een blauw-turquoise derde shirt, dat dit seizoen sporadisch werd gedragen, kreeg veel kritiek. Liverpool zal de komende weken ook onder meer het uittenue wereldkundig maken.