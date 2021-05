Na 32 jaar weer verdediger als Speler van het Jaar in Engeland

Donderdag, 20 mei 2021 om 11:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:32

Rúben Dias is verkozen tot Beste Speler van het afgelopen Premier League-seizoen. De centrumverdediger van Manchester City laat bij de uitverkiezing onder meer Harry Kane en ploeggenoot Kevin De Bruyne achter zich. Circa zevenhonderd Britse sportjournalisten konden hun stem uitbrengen en daarbij is Dias dus als winnaar uit de bus gekomen. De mandekker veroverde met the Citizens de landstitel en de EFL Cup en daar kan op 29 mei de Champions League nog bijkomen.

Dias is de eerste verdediger sind Steve Nicol (Liverpool) in 1989 die de prestigieuze prijs in ontvangst neemt. Daarnaast is hij na Jürgen Klinsmann (Tottenham Hotspur) en Gianfranco Zola (Chelsea) de eerste speler die in zijn eerste seizoen in de Premier League gelijk wordt uitgeroepen tot Speler van het Jaar. "Dit is een grote eer. Ik ben heel erg gelukkig, maar zonder het succes van het team was dit niet mogelijk geweest. Iedereen binnen de ploeg verdient deze prijs. Alleen daardoor ben ik als verdediger in staat om deze prijs te winnen", reageert de gelukkige Dias op de clubsite.

De 24-jarige verdediger maakte vorig jaar zomer voor 68 miljoen euro de overstap van Benfica naar Manchester City. Onder manager Josep Guardiola groeide de Portugees al snel uit tot een vaste waarde in de verdediging. Dias staat met het einde van het seizoen in zicht op 51 wedstrijden namens de Engelse kampioen in alle competities. De kans is groot dat Dias door bondscoach Fernando Santos zal worden opgenomen in de definitieve EK-selectie van Portugal.