Paris Saint-Germain wint tweede hoofdprijs van het seizoen

Woensdag, 19 mei 2021 om 23:14 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:23

Paris Saint-Germain heeft woensdag de tweede prijs van 2020/21 gewonnen. Het team van Mauricio Pochettino was in de finale van de Coupe de France met 0-2 te sterk voor AS Monaco, dat het Franse bekertoernooi al sinds 1991 niet meer heeft gewonnen. PSG, dat in januari al de Franse Super Cup veroverde dankzij een 2-1 zege op Olympique Marseille, hoopt komende zondag de dubbel binnen te slepen, maar alles valt of staat met een misstap van Lille. De koploper van de Ligue 1 heeft één punt meer dan de regerend landskampioen.

In een weinig onderhoudende eerste helft werden Keylor Navas en Radoslaw Majecki amper op de proef gesteld. Na negentien minuten spelen leidde een fout van jewelste de openingstreffer van de Parijzenaars in. Axel Disasi ontving de bal van Majecki en verloor deze op de rand van het strafschopgebied aan Kylian Mbappé, die het overzicht behield en Mauro Icardi in staat stelde om de bal in het lege doel te werken: 0-1.

Na iets meer dan een half uur spelen was PSG dicht bij de 0-2 toen Majecki een krachtig schot van Alessandro Florenzi over de lat kon werken. De beste kans voor Monaco volgde enkele minuten later: een inzet van Kevin Volland uit een vrije trap van Aleksandr Golovin eindigde in de handen van Navas. Trainer Niko Kovac bracht na rust Krépin Diatta binnen de lijnen en na uur een spelen maakten ook Stevan Jovetic en Gelson Martins hun opwachting.

AS Monaco was twintig minuten voor tijd tot tweemaal toe dicht bij een gelijkmaker. Een door Abdou Diallo van richting veranderde voorzet van Martins landde buiten het bereik van Navas op de lat. Twee minuten later kon Marquinhos tijdig een inzet van Jovetic blokkeren, waarna Navas redding bracht op de rebound van Diatta. Het team van Kovac kwam tien minuten voor tijd goed weg toen Mbappé zag dat Majecki te ver voor zijn doel stond, maar de bal van de aanvaller vanaf een meter of dertig eindigde op de lat.

Eén minuten later viel alsnog de 0-2 in het Stade de France. Na goed voorbereidend werk van Ángel Di Maria aan de rechterkant werkte Mbappé de bal slim over Majecki heen: 0-2. Het is voor de Parijzenaars alweer de veertiende Coupe de France-winst en de vijfde in de voorbije zes jaar. Voor Pochettino is het pas zijn tweede hoofdprijs als trainer, na de winst van de Franse Super Cup in januari. De Argentijn hoopt dat zondag prijs nummer drie volgt. PSG speelt dan uit tegen Stade Brest terwijl koploper Lille een uitwedstrijd tegen Angers wacht.