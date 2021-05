Vader Gianluca Scamacca slaat boel kort en klein bij AS Roma

Dinsdag, 18 mei 2021 om 13:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:36

Een zeer opmerkelijk voorval maandagavond rond 19.30 uur op het jeugdcomplex van AS Roma. Volgens La Gazzetta dello Sport betrad de vader van voormalig PSV-aanvaller Gianluca Scamacca met een koevoet namelijk het terrein, om vervolgens de auto's van vier of vijf directieleden behoorlijk te vernielen. De politie was snel ter plaatse om de woedende Emiliano Scamacca te arresteren en af te voeren.

Volgens bovengenoemde Italiaanse krant werd bij de actie van Scamacca senior onder meer de auto van algemeen directeur Tiago Pinto flink beschadigd. Op het trainingscomplex, dat is vernoemd naar clubicoon Fulvio Bernardini, waren op het moment van het incident verschillende jeugdelftallen aan het trainen. De leiding van Roma deed er alles aan om de jeugdspelers te beschermen tegen de boze indringer. Door het kordate optreden van de toegesnelde politie werd verdere schade voorkomen, zo klinkt het.

La Gazzetta dello Sport weet verder te melden dat Emiliano Scamacca een shirt droeg van Sassuolo, de club waar zijn zoon momenteel onder contract staat. Hij zou verschillende mensen op het jeugdcomplex hebben bedreigd, voordat hij werd meegenomen door de lokale politie. Het is nog niet bekend waarom de vader van de ex-speler van PSV zo tekeer ging. Er is al wel een onderzoek ingesteld naar de vernielingen. Gianluca Scamacca maakte enkele jaren deel uit van de jeugdopleiding van Roma, voordat hij in 2015 overstapte naar PSV.

De inmiddels 22-jarige spits wist in Eindhoven nooit definitief door te breken en in januari 2017 werd hij verkocht aan Sassuolo. De nummer acht in de Serie A heeft hem inmiddels al vier keer verhuurd: aan Cremonese, PEC Zwolle, Ascoli en sinds oktober vorig jaar aan Genoa. De boomlange aanvaller kwam dit seizoen tot 29 wedstrijden (12 doelpunten en 2 assists) in competitieverband en de Coppa Italia namens de nummer veertien. Zijn contract bij Sassuolo loopt nog ruim vier jaar door.