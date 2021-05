Drie ‘intocables’ van Barcelona zijn opeens ‘tocable’ in de ogen van Laporta

Dinsdag, 18 mei 2021 om 11:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:15

Joan Laporta, de nieuwe voorzitter van Barcelona, wil om de tafel met Sergi Roberto, Sergio Busquets en Gerard Piqué. De drie clubiconen hebben een doorlopend contract, maar Laporta wil ze ertoe bewegen een lager salaris te accepteren. Ze worden niet langer gezien als intocable, ofwel onaantastbaar, zo schrijft Mundo Deportivo dinsdag. Laporta wil met Sergi Roberto, Busquets en Piqué spreken over hun 'veranderde status' en is bovendien van plan om met een groot aantal andere spelers om de tafel te gaan.

Als bepaalde spelers hun gebruikelijke niveau niet meer halen, zo wordt de president 'ingefluisterd' door personen in zijn directe omgeving, dan kunnen de supporters zich tegen die spelers keren wanneer er weer publiek aanwezig is bij wedstrijden. Laporta wil om die reden in gesprek met Sergio Roberto (29), Busquets (32) en Piqué (34), die contracten hebben tot respectievelijk 2022, 2022 en 2024. Het gesprek zal gaan over hun bijdrage aan de ploeg. Hun 'situatie op de werkvloer' zal tegen het licht worden gehouden en Laporta wil ze vragen een lager salaris te accepteren. Als ze dat niet doen, wordt waarschijnlijk een 'eervol vertrek' voorbereid.

Binnen het bestuur heerst het gevoel dat een 'harde hand' op dit moment nodig is. Er zijn spelers die weliswaar worden gezien als de 'ruggengraat' van het elftal en veel prijzen hebben gewonnen met Barcelona, maar de afgelopen vier jaar ook betrokken waren bij debacles zoals de 3-0 nederlaag bij AS Roma, de 4-0 nederlaag tegen Liverpool, de 2-8 nederlaag tegen Bayern München of de pijnlijke uitschakeling tegen Paris Saint-Germain van dit Champions League-seizoen. Ook de teleurstellende recente resultaten in LaLiga tegen Granada (1-2 nederlaag), Levante (3-3) en Celta de Vigo (1-2 nederlaag), die desastreus waren in de titelstrijd, worden meegewogen.

Lionel Messi wordt in dat opzicht echter buiten beschouwing gelaten. Laporta wil 'ten koste van alles' langer door met de aanvaller, die over een aflopend contract beschikt. Zijn contractverlenging wordt om 'business- en marketingredenen' noodzakelijk geacht. Wel wil Laporta in gesprek met Antoine Griezmann. De Fransman tekende in 2019 nog een contract tot medio 2024, maar wordt beschreven als 'onaantastbaar noch essentieel'. Ook spelers als Neto, Samuel Umtiti, Júnior Firpo, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite en Matheus Fernandes kunnen een uitnodiging verwachten, maar zij waren nimmer 'onaantastbaar'.

Ronald Koeman

Hoewel RAC1 maandag meldde dat Barcelona 'voor 99 procent zeker' afscheid neemt van Ronald Koeman, wil Laporta volgens Mundo Deportivo en Sport pas na de laatste competitiewedstrijd in gesprek met de trainer. Koeman staat zaterdag tegen Eibar nog 'gewoon' langs de kant. Naar verluidt heeft Laporta nog geen besluit genomen over de toekomst van Koeman. De toekomst van de oefenmeester wordt begin volgende week besproken. Bij zijn komst, in augustus 2020, tekende de Nederlander een contract tot medio 2022.