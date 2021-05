‘Dat zegt hij niet hardop, maar Feyenoord ziet hij als een stapje achteruit’

Maandag, 17 mei 2021 om 18:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:42

Jonas Svensson is absoluut niet rond met Feyenoord, zo benadrukt de 28-jarige rechtsback van AZ in gesprek met De Telegraaf. Svensson beschikt over een aflopend contract en werd de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht met Feyenoord, waar de van AZ overgenomen Arne Slot volgend seizoen de leiding heeft. Commentator Jeroen Elshoff zegt in de NOS Voetbalpodcast dat hij de Noor niet naar Feyenoord ziet gaan.

Svensson spreekt met AZ over een eventuele verlenging van zijn contract, maar had de gesprekken de laatste weken op een laag pitje gezet. "Om de focus op AZ en het slot van de competitie te houden", aldus de vleugelverdediger. "Kijk, ik ben 28 jaar. Het is een belangrijke beslissing voor mij. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik transfervrij ben."

Een transfer naar het buitenland ligt het meest voor de hand. "Ik heb de ambitie om in een andere competitie te gaan spelen", zegt Svensson, die de deur bij AZ wel op een piepklein kiertje houdt. "We zijn nog steeds in gesprek, ik heb een goede relatie met Max Huiberts (de technisch directeur van AZ, red.)." De geruchten over Feyenoord drukt hij de kop in. "Ik heb gelezen dat ik al een paar keer rond zou zijn geweest met Feyenoord. Maar dat klopt niet. Of dat een optie zou kunnen zijn? Ik sluit eigenlijk helemaal niets uit."

Elshoff gelooft niet dat Svensson naar Feyenoord wil. "Dat zegt hij niet hardop, maar Feyenoord ziet hij vooralsnog toch als een stapje achteruit", aldus de commentator in de podcast van de NOS. "En AZ houdt de deur wel op een kier, voor als er niet een goede club buiten Nederland komt. Het zou voor AZ goud zijn om Svensson nog een jaartje te behouden. Dat lijkt me heel moeilijk, maar aangezien die gesprekken toch nog gaan, weet je het maar nooit."