Ibrahim Afellay: ‘Dat kan écht niet op het hoogste niveau in Nederland’

Maandag, 17 mei 2021 om 08:47 • Chris Meijer

Ibrahim Afellay is niet bepaald te spreken over het optreden van Arjan Swinkels in de wedstrijd tussen VVV-Venlo en FC Emmen (0-4). De 36-jarige centrumverdediger liet Glenn Bijl teveel ruimte in aanloop naar de openingstreffer, die werd aangetekend door Luka Adzic. Afellay zegt in het programma Studio Voetbal van de NOS dat dit ‘écht niet kan’ op het hoogste niveau in Nederland.

Swinkels liet Bijl met 36 minuten op de klok de ruimte om binnen het strafschopgebied weg te draaien en met een hakje Kerim Frei te bereiken, die op zijn beurt Adzic voor het doel vond. “De manier hoe hij verdedigt bij het eerste tegendoelpunt, dat kan écht niet op het hoogste niveau in Nederland. Je hebt toch wel betere verdedigers rondlopen? Het is ook nog eens een van de meest ervaren spelers. Als hij er naartoe loopt, kan hij de bal gewoon blokken. Er komt uiteindelijk een doelpunt uit. FC Emmen speelt het goed uit, maar hij had kunnen ingrijpen. Als je op zo’n manier verdedigt...”

Bekijk het eerste doelpunt van FC Emmen tegen VVV-Venlo vanaf 07:31.

Swinkels werd een kwartier voor het einde naar de kant gehaald voor Zinédine Machach. De forse nederlaag maakte voor VVV overigens niet veel meer uit, want de Limburgers waren al zeker van degradatie. Doordat ADO Den Haag tegelijkertijd met 3-2 verloor van FC Twente, eindigt de club uit de Hofstad op de laatste plaats. “Het is toch wel gek. Als je VVV op een gegeven moment zag, ze hebben de topscorer van de Eredivisie (Giorgios Giakoumakis, red.) in de ploeg zitten en degraderen zo kansloos. Het is ongelofelijk”, stelt Theo Janssen.

Opponent FC Emmen is veroordeeld tot het spelen van play-offs, doordat Willem II tegelijkertijd won van Fortuna Sittard. NAC Breda vormt de eerste horde voor de ploeg van trainer Dick Lukkien. De analisten van Studio Voetbal denken dat FC Emmen zich zal handhaven. “FC Emmen heeft een grote gunfactor, maar het is in vergelijking met andere clubs een vrij dure club”, zo haalt Kees Jansma aan. “Ze hebben dure spelers aangetrokken, maar ze hebben een sympathiek imago. Ik heb begrepen dat ze in de subtop zitten qua salariëring. Een miljoen of twee per jaar meer dan Willem II. Dus die horen erin te blijven, het spijt me voor NAC.”