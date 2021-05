Drama voor De Graafschap compleet na eliminatie in play-offs

De Graafschap speelt ook komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Drie dagen na het op dramatische wijze mislopen van het tweede directe ticket naar de Eredivisie ging het team van Mike Snoei in de Keuken Kampioen Play-offs met 2-3 onderuit tegen Roda JC Kerkrade. Een hard gelag voor de Doetinchemmers, die niet één van de laatste vier competitieduels van het reguliere seizoen wonnen en het ook zaterdag ondanks twee zeges op Roda eerder dit seizoen lieten afweten. In de halve finale wacht Roda JC de winnaar van het duel tussen Almere City FC en NEC.

Het team van Snoei kreeg na elf minuten al een domper te verwerken. Na een inschattingsfout van Daryl van Mieghem kon Roda counteren: Patrick Pflücke gaf de bal aan Dylan Vente en de huurling van Feyenoord schoot de 0-1 op het scorebord in De Vijverberg. De Graafschap kon de snelle gelijkmaker dan ook goed gebruiken. Na een lage voorzet van links nam Van Mieghem de bal goed aan en vervolgens schoof hij de 1-1 koel binnen.

?? Binnen een paar minuten draait Roda JC het volledig om! De ploeg uit Kerkrade staat nu met 2-3 voor dankzij twee doelpunten van Thijmen Goppel, waaronder deze heerlijke treffer ?? pic.twitter.com/W3URFRJ0P2 — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2021

Het openingskwartier was veelbelovend, maar De Graafschap en Roda waren daarna niet in beste doen. Slordig voetbal en weinig uitgespeelde kansen van beide kanten leken ervoor te zorgen dat de teams van Snoei en Jurgen Streppel met een 1-1 tussenstand zouden gaan rusten, maar acht minuten voor de pauze sloegen de Doetinchemmers voor een tweede keer toe. Clint Leemans miste een enorme kans op de 2-1, maar daarna kopte Ted van de Pavert bij de tweede paal ongehinderd binnen na een voorzet van diezelfde Leemans.

De Graafschap kreeg na rust enkele kansen op de 3-1, maar doelman Jan Hoekstra lag goed in de weg bij mogelijkheden voor Jesse Schuurman en Van de Pavert. Roda probeerde terug in de wedstrijd te komen, maar had moeite om de thuisploeg onder druk te zetten. Uit het niets viel in minuut 72 toch de gelijkmaker. Thijmen Goppel werd in de diepte gevonden met een lange bal en schoot de bal uit de lucht met buitenkant rechts raak: 2-2.

Vier minuten viel zelfs de 2-3: Amir Absalem ging goed door aan de linkerkant en legde terug. Elmo Lieftink verlengde de bal onbedoeld van richting en zodoende kon Goppel met een hard schot voor zijn tweede in korte tijd zorgen. De Graafschap joeg op een gelijkmaker, maar het ging wederom net zo moeizaam als in de laatste competitiewedstrijd tegen Helmond Sport (0-0). Roda, dat als achtste eindigde in de competitie, gaat zodoende door naar de halve finale.