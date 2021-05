Tielemans bezorgt Leicester City met wereldgoal eerste FA Cup ooit

Zaterdag, 15 mei 2021 om 20:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:35

Leicester City heeft zaterdagavond ten koste van Chelsea beslag gelegd op de FA Cup. Voor rust werd er niet gescoord, maar Youri Tielemans zorgde halverwege het tweede bedrijf op wonderbaarlijke wijze voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1. In de slotminuut van de reguliere speeltijd werd een eigen doelpunt van Wes Morgan nog afgekeurd, daar Ben Chilwell eerder in de aanval nipt buitenspel stond. Na vier eerder verloren finales is het de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Leicester de FA Cup verovert. Bij het duel op Wembley waren 21 duizend toeschouwers aanwezig.

Manager Thomas Tuchel verraste enigszins met zijn keuze om Hakim Ziyech hangend vanaf links te laten spelen, terwijl Mason Mount invulling moest geven aan de rechtsbuitenpositie. Ondanks het hoge baltempo dat er gehanteerd werd, sorteerden de keuzes van de oefenmeester voor rust niet het gewenste effect. Leicester stond goed opgesteld en dwong de Londenaren vanuit de tweede lijn te schieten. Halverwege het eerste bedrijf creëerde Mount ruimte voor het schot, maar de poging die volgde verdween rakelings naast de rechterpaal.

Ook Ziyech probeerde met enkele steekballen een doorbraak te forceren; zijn aanvallende intenties leidden echter niet tot de openingstreffer. Wel begaf de Marokkaans international op slag van zich in kansrijke positie, toen Timo Werner kon afleggen maar besloot zelf uit te halen. Via het been van Wesley Fofana schoot de spits naast. Het was bepaald niet de wedstrijd van Werner, die voor de thee viermaal zijn geluk beproefde maar geen enkel schot tussen de palen kreeg.



WOOAAH Tielemans ???? Wat een héérlijke knal in de kruising van de Belg, die Leicester op voorsprong zet in de FA Cup-finale!#ZiggoSport #MatchOfTheDay #FACupFinal pic.twitter.com/fenSjY4ZZE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 15, 2021

Leicester kon voor de pauze in aanvallend opzicht nog niet veel uithalen. Toch waren het the Foxes die in de 63ste speelminuut op voorsprong kwamen. Reece James maakte een fout in het uitverdedigen en leverde de bal in bij Luke Thomas. De middenvelder legde vervolgens breed op Tielemans, die een aantal stappen zette en van circa 25 meter een onhoudbare pegel produceerde: 0-1. Ziyech kon zijn stempel duidelijk niet op de wedstrijd drukken en werd vijf minuten na de openingstreffer naar de kant gehaald ten faveure van Christian Pulisic.

Een kwartier voor tijd kreeg ook Kai Havertz, die vanaf de bank begon, speelminuten van Tuchel. Kort nadat de Duitse aanvallende middenvelder het veld betrad kwam hij dicht bij de gelijkmaker. Ben Chilwell bezorgde vanaf de rechterkant van het veld een voorzet bij Havertz, wiens kopbal via de vingertoppen van doelman Peter Schmeichel op de linkerpaal belandde. Vijf minuten voor tijd bracht de sluitpost wederom een cruciale redding. Mount schoot vanaf de rand van het strafschopgebied hard richting de verre benedenhoek, maar Schmeichel reageerde alert.

In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd dacht Chelsea op fortuinlijke wijze op 1-1 te komen toen Morgan zijn eigen sluitpost passeerde. Chilwell zorgde even daarvoor met een voorzet vanaf links voor de carambole voor het doel, maar de linksback stond buitenspel toen hij de bal zelf ontving. Na het bekijken van de beelden werd de treffer afgekeurd door de videoscheidsrechter. Leicester vierde het besluit als een overwinning.