Rangers evenaart ongekende prestatie van Celtic uit het seizoen 2016/17

Zaterdag, 15 mei 2021 om 17:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:19

Rangers heeft het seizoen in de Schotse competitie zaterdag ongeslagen afgesloten. De ploeg van Steven Gerrard won in de 38ste en laatste speelronde met 4-0 van Aberdeen. Het is voor de tweede keer in de Schotse historie dat een club ongeslagen kampioen wordt: in het seizoen 2016/17 deed Celtic hetzelfde.

In 38 speelronden behaalde Rangers liefst 102 punten: 32 overwinningen en 6 keer een gelijkspel. Alle thuiswedstrijden werden gewonnen. Bovendien wisten de manschappen van Gerrard 26 keer de nul te houden. Er werden slechts dertien tegendoelpunten geïncasseerd, een Schots record. Zelf produceerde Rangers 92 doelpunten. Met de titel kwalificeert de club zich voor de derde voorronde van de kampioenenroute van de Champions League.

Rangers had zich twee maanden geleden al verzekerd van het kampioenschap. Aartsrivaal Celtic beleefde een matig seizoen en eindigt op slechts 77 punten, een achterstand van liefst 25 punten tot Rangers. Laatstgenoemde club zet een kroon op de enorme comeback die gemaakt is sinds het faillissement in 2012. Rangers werd teruggezet naar het vierde niveau van Schotland en speelt sinds 2016 weer op het hoogste niveau. Rangers maakt een einde aan de kampioensreeks van Celtic, dat negen keer achter elkaar kampioen werd. De laatste titel van Rangers dateerde van het seizoen 2010/11.