Danilo kan op laatste speeldag niet meer stijgen op topscorersranglijst

Vrijdag, 14 mei 2021 om 14:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:06

Het seizoen van Danilo zit erop. De clubtopscorer van FC Twente is door de aanklager betaald voetbal voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk, zo meldt Twente vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De aanvaller en de club zijn akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel. Danilo kreeg zondag een directe rode kaart in de verloren competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-1), waarin hij ook tot scoren kwam.

Danilo ontving zijn rode kaart drie minuten voor tijd. De spits reageerde gefrustreerd na een duel met Paul Quasten. Hij trapte na bij de linksback van RKC en werd direct van het veld gestuurd door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Eerder in de wedstrijd, in minuut 47, opende Danilo de score na een razendsnelle combinatie met Queensy Menig. Vervolgens kantelde RKC de wedstrijd met twee doelpunten van Sylla Sow, beide op aangeven van Thijs Oosting.

Het artikel gaat verder onder de video Danilo vastberaden: 'Ik wil bij Ajax de opvolger van Zlatan en Suarez zijn' Meer videos

Danilo deed dit seizoen mee in alle 33 competitiewedstrijden van Twente. Tweemaal kwam hij als invaller binnen de lijnen. De 22-jarige Braziliaan scoorde 17 keer en staat daarmee op gelijke hoogte met Steven Berghuis van Feyenoord; alleen Donyell Malen van PSV (19) en Giorgos Giakoumakis van VVV-Venlo (26) scoorden vaker. Danilo mist het afsluitende competitieduel met ADO Den Haag en de eerste wedstrijd van volgend seizoen, als hij in de Eredivisie blijft.

Via Instagram ging Danilo zondag al door het stof. "Het was vandaag niet hoe ik mijn seizoen bij FC Twente wilde afsluiten", schreef hij. "Hoewel ik geloof dat mijn straf niet eerlijk was, wil ik mijn excuses aanbieden aan de club en de fans. Het was een teleurstellende dag en deze dingen gebeuren in ‘the heat of the moment'." Ron Jans vond de rode kaart echter zwaar gestraft. "Hij stond wel heel snel met de rode kaart te wapperen", zei Ron Jans over arbiter Van den Kerkhof.

De overtreding van Danilo is te zien vanaf minuut 10:40.