Devyne Rensch reageert met knipoog op ruzie met Zinédine Machach

Donderdag, 13 mei 2021 om 18:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:36

Devyne Rensch lijkt niet zwaar te tillen aan de nare woorden die Zinédine Machach donderdag richting hem uitte in de competitiewedstrijd tussen Ajax en VVV-Venlo (3-1). Na een normaal ogend duel om de bal sloeg de vlam in de pan. "In the streets, I kill you my friend", beet Machach daarbij Rensch toe. De verdediger van Ajax vindt die uitspraak 'niet normaal', maar reageert met een knipoog voor de camera van ESPN.

"Natuurlijk: je staat achter, het gaat niet zo goed, ik heb je in m’n broekzak… Dan ga je zulke dingen zeggen, maar ik vond het alleen maar grappig", verzekert de jeugdexponent van Ajax. "Wat hij allemaal zegt, boeit me niet. Hij moet naar m’n straat komen, dan zien we wel", voegt hij lachend toe. "Ja, nu mag ik het ook zeggen. Maar ik maak een grapje." Scheidsrechter Dennis Higler riep de kemphanen bijeen en maande ze tot rust. Kaarten werden niet gegeven.

Commentator Leo Oldenburger reageerde hoogst verontwaardigd op de bedreiging van Machach. "'In the streets, I kill you my friend'? Is dat werkelijk waar de tekst?", vroeg de verslaggever van ESPN zich tijdens de wedstrijd af. "Serieus... Dit is toch geen manier van praten? Nee, dat is een lekker voorbeeld. Het zal misschien wel vaker gezegd worden zoiets, maar dit... Het is eigenlijk schandalig dat dat gezegd wordt. Maar hij zei wel 'my friend', dat is dan weer respectvol." Machach viel kort na het opstootje geblesseerd uit.