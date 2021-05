Bruggink lyrisch: ‘Echt bewonderenswaardig, je kunt hem niet weghalen bij Ajax’

Donderdag, 13 mei 2021 om 13:59 • Rian Rosendaal

Arnold Bruggink is lyrisch over de stormachtige ontwikkeling die Ryan Gravenberch doormaakt bij Ajax. De analist van ESPN vindt het ongelooflijk wat de middenvelder op pas achttienjarige leeftijd al laat zien bij de landskampioen. In de optiek van Bruggink is Gravenberch nu al onmisbaar voor trainer Erik ten Hag op het middenveld van Ajax.

"Ik zat vorige week in De Kuip en zat toen naar Gravenberch te kijken", opent Bruggink donderdag in aanloop naar het thuisduel van Ajax met VVV-Venlo in de studio van de betaalzender. "Eigenlijk vindt iedereen het normaal wat hij doet, maar die jongen is pas achttien jaar. Hij speelt met een volwassenheid alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Zo makkelijk, zo functioneel. In de passing en qua fysieke kracht. Ik vind dat best wel indrukwekkend", aldus Bruggink, die bijval krijgt van collega-analist Kenneth Perez. Marciano Vink echter tempert de euforie die rondom Gravenberch is ontstaan.

"Het is wel een tijdje weggeweest bij Gravenberch", zo oordeelt de voormalig speler van Ajax. "Hij maakte veel knullige fouten. Dat is ook niet heel gek, maar als je in Ajax 1 speelt moet leeftijd niet uitmaken. Je moet ook kritiek kunnen leveren op zulke jongens." De woorden van Vink doen niets af aan het enthousiasme van Bruggink. Hij stelt dat Ten Hag inmiddels niet meer om de jonge middenvelder heen kan.

"Je kunt hem niet weghalen bij Ajax. Wat hij nu laat zien, is echt bewonderenswaardig", voegt Bruggink daaraan toe. Perez is het roerend eens met zijn collega van ESPN. "Gravenberch is bijzonder goed. Er was een fase dat hij het wat minder deed, maar toen miste hij echt de passing van Daley Blind (die geblesseerd is, red.). Daardoor moest hij meer doen. Je mág ook wel even uit vorm zijn, dat overkomt 26-jarigen ook", zo besluit Perez.