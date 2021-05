Boubakary Soumaré verkast voor ‘minder dan 30 miljoen’ naar Premier League

Maandag, 10 mei 2021 om 09:46 • Chris Meijer

Boubakary Soumaré gaat aan het einde van het seizoen de overstap maken naar Leicester City, zo verzekert transferexpert Fabrizio Romano. Zijn huidige werkgever Lille OSC gaat ‘minder dan dertig miljoen euro’ overhouden aan het vertrek van de 22-jarige middenvelder. Het contract van de jeugdinternational van Frankrijk bij de koploper van de Ligue 1 loopt nog door tot medio 2022.

Doordat Soumaré in zijn laatste contractjaar terecht leek te komen, moet Lille hem wel komende zomer van de hand doen. Er was de nodige belangstelling voor de middenvelder. Wolverhampton Wandereres, Arsenal, Everton, Aston Villa en AC Milan werden genoemd als gegadigden voor Soumaré, maar uiteindelijk gaat Leicester City aan het langste eind trekken. The Foxes hebben de afgelopen tijd doorgepakt in de onderhandelingen met Lille en Soumaré, omdat gevreesd werd dat er gaandeweg de zomer meer concurrentie zou ontstaan.

Er werd aanvankelijk gemeld dat Soumaré nog even wilde wachten, om te kijken of er meerdere clubs zich bij hem zouden melden. Romano meldt nu echter dat de transfer van de middenvelder naar Leicester City spoedig zijn beslag gaat krijgen. In eerste instantie werd er gesproken over een transfersom van circa veertig miljoen euro, maar dat bedrag lijkt nu een stuk lager uit te vallen. Romano stelt dat Leicester City ‘minder dan dertig miljoen euro’ gaat overmaken naar Lille.

Het betekent nog altijd dat Lille een forse winst tegemoet kan zien. Soumaré werd door les Dogues in de zomer van 2017 transfervrij overgenomen van Paris Saint-Germain, dat hem op zijn beurt weer op jonge leeftijd had weggehaald uit de jeugdopleiding van Paris FC. De middenvelder heeft voorlopig 110 officiële wedstrijden voor Lille achter zijn naam staan en kan mogelijk op korte termijn zijn eerste hoofdprijs aan zijn palmares toevoegen. Lille is met nog twee wedstrijden te spelen de koploper van de Ligue 1, met een voorsprong van drie punten op naaste achtervolger PSG.